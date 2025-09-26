El calendario de U de Chile en octubre será clave para definir gran parte de su futuro. Tras el duelo pendiente ante Deportes La Serena de este domingo, los azules tendrán un breve descanso antes de un mes cargado de partidos, donde combinarán el Campeonato Nacional con la Copa Sudamericana.

La seguidilla de compromisos marcará el todo o nada para los dirigidos por Gustavo Álvarez, que en el ámbito internacional podría darles un impensado premio.

🏆🔥 ¡El cuadro definido! Así se jugarán las semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana 2025.#LaGranConquista pic.twitter.com/dTZfpJZ2vh — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 26, 2025

🤔 ¿Qué partidos jugará U de Chile en octubre 2025?

Los azules tienen en agenda al menos cuatro compromisos confirmados:

19 de octubre: recibirán a Palestino , en estadio a definir debido a que el Nacional albergará la final del Mundial Sub 20.

recibirán a , en estadio a definir debido a que el Nacional albergará la final del Mundial Sub 20. 22 de octubre (a confirmar): jugarán la semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús , en Ñuñoa.

jugarán la semifinal de ante , en Ñuñoa. 25 o 26 de octubre: clásico universitario ante U Católica , en el Claro Arena.

clásico universitario ante , en el Claro Arena. 28 al 30 de octubre: la revancha contra Lanús en Buenos Aires, buscando el pase a la final.

Además, la ANFP podría reagendar el duelo pendiente ante Everton de Viña del Mar para el 12 de octubre, aunque la U no quiere esa fecha al no poder usar el Estadio Nacional por el desarrollo del Mundial Sub 20.

⚡ El peso de la Copa Sudamericana para U de Chile

La gran prioridad de octubre será la semifinal de la Copa Sudamericana, donde la U enfrentará a Lanús, equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, viejo conocido en el CDA. El primer cruce será en Santiago y la revancha en Buenos Aires.

Con el título internacional en juego, la presión será máxima. Los azules saben que un triunfo les permitiría volver a una final continental después de muchos años, repitiendo la hazaña de 2011.

🏆 Campeonato Nacional y Clásico Universitario en la agenda

A la par de su aventura internacional, la U tendrá partidos clave en el Campeonato Nacional. El duelo ante Palestino y el clásico contra la UC podrían definir su futuro en la lucha por los primeros puestos.

El plantel deberá administrar energías en un calendario cargado, donde cada resultado pesará tanto en lo local como en lo internacional.

🇨🇱🔝 El gol de Assadi, para volver a ver: @udechile otra vez en la semifinal de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/2hLRqO1zTP — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 26, 2025

🔗 Para saber más de U de Chile en la Copa Sudamericana debes acceder a Al Aire Libre.