Cuatro entrenadores que dejaron huella, para bien o para mal, en el fútbol chileno hoy buscan la gloria internacional. Mauricio Pellegrino, Tiago Nunes, Gustavo Costas y Jorge Sampaoli clasificaron a semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, reviviendo recuerdos de su paso por la U de Chile, U Católica y Palestino.

Un cruce especial marcará esta etapa: Pellegrino, que no convenció en la U, volverá a enfrentarse al cuadro azul, ahora al mando de Lanús.

🏆🔥 ¡El cuadro definido! Así se jugarán las semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana 2025.#LaGranConquista pic.twitter.com/dTZfpJZ2vh — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 26, 2025

🔵 ¿Cómo le fue a Mauricio Pellegrino en la U de Chile y qué viene con Lanús?

Mauricio Pellegrino tuvo un discreto paso por la U de Chile en 2023, donde no logró los resultados esperados y dejó el club sin convencer a la hinchada. Tras su salida pasó por Cádiz y luego llegó a Lanús, con quien ahora disputará las semifinales de la Copa Sudamericana.

El destino quiso que su rival sea precisamente la U de Chile, en una llave cargada de morbo y rivalidad. El cruce se transformará en una revancha deportiva, donde Pellegrino intentará demostrar lo que no consiguió en el fútbol chileno.

⚪ ¿Qué pasó con Tiago Nunes en la UC y cómo llegó a semifinales de Libertadores?

Tiago Nunes no dejó buenos recuerdos en U Católica, de donde salió en medio de críticas por su planteamiento. Sin embargo, poco después asumió la banca de Liga de Quito, con quienes eliminó a São Paulo en Brasil para instalarse en semifinales de la Copa Libertadores.

Ahora deberá enfrentar a otro gigante: Palmeiras, en una serie que pondrá a prueba su consolidación como técnico de élite en Sudamérica.

🟢 ¿Cómo Gustavo Costas pasó de Palestino a brillar en Racing Club?

El técnico argentino Gustavo Costas tuvo un breve paso por Palestino en 2022, pero hoy su nombre suena fuerte en Argentina. Condujo a Racing Club hasta semifinales de la Copa Libertadores, dejando en el camino a Vélez. En busca de la final, Racing deberá enfrentarse al siempre poderoso Flamengo, uno de los favoritos del torneo.

🔴 ¿Qué papel juega Jorge Sampaoli con Atlético Mineiro en la Sudamericana?

Jorge Sampaoli, recordado en Chile por su exitoso paso en U de Chile y por ganar la Copa América 2015 con la Roja, hoy dirige a Atlético Mineiro. El argentino clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana, donde se medirá con Independiente del Valle.

Sampaoli, que ya levantó la Sudamericana en 2011 con la U, busca repetir la hazaña, esta vez desde Brasil.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Lanús?

Tras su heroica clasificación, U de Chile recibirá a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana el próximo miércoles 22 de octubre. El partido de vuelta, en tanto, se jugará en Argentina el miércoles 29 de octubre del 2025.