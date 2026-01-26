A pesar de haber asegurado su continuidad en el fútbol brasileño con un contrato a largo plazo, el atacante nacional no pasa desapercibido en el Viejo Continente. Su sólido presente en el Brasileirao ha despertado el interés de varios clubes europeos, que ya comenzaron a consultar por su situación contractual.

Según revelaron medios partidarios de su actual equipo, el jugador ha recibido sondeos concretos desde Inglaterra, Italia, Alemania y Bélgica. Si bien la intención del club es retenerlo tras su reciente renovación, la irrupción de mercados tan poderosos como la Premier League o el Calcio podría poner en entredicho su permanencia en Sudamérica.

🌍 ¿Quién es el chileno que seduce a Europa?

La información apunta directamente a Gonzalo Tapia. Según reportó este lunes la cuenta partidaria Somos São Paulinos, el delantero formado en Universidad Católica aparece en la carpeta de varios equipos del Viejo Continente.

La fuente detalla que “Gonzalo Tapia tiene sondeos del fútbol europeo” y especifica que clubes de Bélgica, Inglaterra, Italia y Alemania han consultado por la situación del atacante. Si bien por ahora se trata de monitoreos y no de ofertas formales sobre la mesa, el interés desde ligas de primer orden confirma el salto de calidad que ha mostrado el jugador en su presente con São Paulo.

⚠️ La encrucijada de São Paulo: ¿Retenerlo o venderlo a Europa?

El interés europeo surge en un momento particular para Gonzalo Tapia. El delantero se ha consolidado como una pieza importante en el esquema ofensivo del São Paulo, dirigido por Hernán Crespo, club que recientemente realizó un esfuerzo económico para asegurar su carta y extender su vínculo hasta 2029, proyectándolo como uno de sus activos más valiosos.

Sin embargo, el mercado europeo tiene sus propios tiempos y lógicas. La incógnita que se instala ahora en el Morumbí es si estos “sondeos” —especialmente los provenientes de ligas como la inglesa o la italiana— terminarán transformándose en propuestas formales e irrechazables en la próxima ventana de transferencias, lo que podría obligar a la dirigencia tricolor a evaluar una venta anticipada de su figura chilena.