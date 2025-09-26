U de Chile avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana 2025: los Azules vuelven a esta instancia después de 14 años, en esta ocasión al eliminar a Alianza Lima con un triunfo por 2-1 en Coquimbo.

Pese a que sufrió, la U tuvo pasajes de gran nivel, lo que provocó que 3 de sus jugadores hayan sido considerados para el Equipo de la Semana del certamen.

3️⃣ Los 3 jugadores de U de Chile en el Equipo de la Semana de la Sudamericana

Se trata de Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Assadi, quienes fueron parte de las figuras de U de Chile ante Alianza Lima. De todas maneras, algunos hinchas echaron de menos a Matías Zaldivia y Franco Calderón.

¡El mejor equipo de la semana! El 11 ideal tras la vuelta de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana.



— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 26, 2025

El equipo completo es: Guido Villar; Fabián Hormazábal, Richard Schunke, Víctor Hugo; Javier Altamirano, Junior Sornoza, Marcelino Moreno, Bernard; Lucas Assadi, Michael Hoyos y Dylan Aquino.

