En U de Chile seguirán gozando estos próximos días su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, logro cumplido tras una trabajada victoria sobre Alianza Lima en Coquimbo que tuvo como uno de sus artífices al talentoso volante Javier Altamirano.

Altamirano se alzó entre las figuras de la U ante el equipo íntimo al anotar el segundo gol de la victoria, además de cumplir un gran papel en el compromiso, y, tras el pitazo final en el Francisco Sánchez Rumoroso, en Azul Azul confirmaron una de las noticias más esperadas respecto al futuro del ex Huachipato en el club laico.

✅ Javier Altamirano seguirá vistiendo la camiseta de la U

Durante esta semana hubo novedades respecto al futuro de Javier Altamirano en U de Chile. Si bien el jugador de 26 años finaliza su préstamo desde Estudiantes de La Plata a fines de este 2025, trascendió que en la tienda azul se propusieron negociar la compra de su pase.

Previo a la revancha con Alianza uno de los directores de Azul Azul había avisado que en la concesionaria estaban dispuestos a desembolsar los 1.5 millones de dólares para hacerse con la carta de Altamirano, algo que ratificó tras el pitazo final en Coquimbo el presidente de la entidad, Michael Clark.

“Les quiero dar una noticia. Durante la semana firmamos y Javi ya es jugador de la U para el año que viene. Estamos muy contentos con él”, aclaró Clark sobre la decisión con el zurdo mediocampista, para luego agregar que: “Hoy tuvo un partidazo, hizo un golazo. Estamos muy contentos”.

Azul Azul hizo efectiva la compra por el volante/ © Photosport

📊 Los números de Javier Altamirano junto a U de Chile

El balance de Altamirano en la U ha sido muy positivo, por lo que no es extraño que se decidieran a comprar su pase a Estudiantes.

Partidos jugados: 34

Goles: 7

Asistencias: 3

Partidos como titular: 27

Minutos en cancha: 2.226′

