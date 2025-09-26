Universidad de Chile se inscribió entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Los azules se impusieron por 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y avanzaron a las semifinales del certamen continental tras 14 años.

Una de las grandes figuras de los universitarios ante los incaicos fue Javier Altamirano, que no solo anotó el gol de la victoria, sino que fue uno de los jugadores más destacados del equipo que dirige Gustavo Álvarez. Tras el encuentro, el talentoso volante valoró la clasificación y anticipó lo que será el cruce ante Lanús.

⚽ Javier Altamirano valoró el esfuerzo del equipo

En conversación con la transmisión oficial, Altamirano destacó que la victoria “es gracias al equipo, a todo el esfuerzo que hicimos. Muy feliz de que se dio este resultado y esta clasificación, muy feliz”.

“Todos los partidos a este nivel son complicados, se ponen difíciles siempre. A pesar de la ventaja que tuvimos se puso complicado. Gracias a Dios se dio la victoria y la clasificación”, agregó.

Por último, el mediocampista de la U anticipó la llave frente a Lanús, equipo al que se medirán en busca de la final de la Copa Sudamericana. “Es un rival complicado también, nos vamos a preparar de la mejor manera”, cerró.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Lanús?

La semifinal de ida de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús está prevista para el miércoles 22 de octubre de 2025 en horario por confirmar. El compromiso de vuelta en Argentina, en tanto, se disputará el miércoles 29 del mismo mes.

La otra llave la disputarán Atlético Mineiro de Brasil e Independiente del Valle de Ecuador, quienes definirán al otro finalista que buscarán la Gran Conquista en Asunción el próximo 22 de noviembre.