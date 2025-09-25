Universidad de Chile ya trabaja en la conformación de su plantel de cara a la temporada 2026. Los azules, que han sufrido en años anteriores con la renovación de sus jugadores, no quieren cometer el mismo error y por lo mismo ya piensan en abrochar a sus principales figuras.

Una de ellas es Javier Altamirano, volante de 26 años que se encuentra a préstamo desde Estudiantes de La Plata. Sin embargo, los universitarios tienen la opción de ejecutar la opción de compra, algo que Azul Azul está dispuesto a hacer.

👀 U de Chile aclara su postura por figura del equipo

En medio de esa situación, el director de la concesionaria que rige los destinos de la U de Chile, Juan Pablo Pavez, se refirió a la posibilidad de comprar el 50% del pase del jugador a cambio de 1,5 millones de dólares.

“Ha tenido un buen torneo, es un jugador súper interesante, joven. Tiene todo para ser el 10 de la U”, dijo en conversación con Radio ADN en la previa de la revancha ante Alianza Lima.

🔗 Sigue toda la actualidad y las novedades de la U de Chile en Al Aire Libre.