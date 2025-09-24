Universidad de Chile está ad portas de uno de sus partidos más importantes del año. Los azules están concentrados en la revancha frente a Alianza Lima, donde un triunfo les permitiría clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pese a ello, en el Centro Deportivo Azul ya miran de reojo la próxima temporada. Por esta razón, la dirigencia de Azul Azul y el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Álvarez ya trabajan en la conformación del plantel de cara al 2026.

⚽ La postura de U de Chile con una de sus figuras

Son varios los jugadores que terminan contrato a fin de año en la U de Chile. Uno de ellos es Javier Altamirano, una de las principales figuras del equipo y que desde su arribo ha anotado 6 goles y aportado 3 asistencias en 2.136 minutos.

El talentoso volante está a préstamo desde Estudiantes de La Plata, pero los laicos tienen una opción de compra. Y según reveló Radio Cooperativa, la dirigencia de Azul Azul habría decidido hacer uso de aquella cláusula para quedarse con el jugador.

🤔 ¿Cuánto deberá pagar U de Chile por Javier Altamirano?

El citado medio detalló que la U deberá desembolsar un millón y medio de dólares, cifra que quedó estipulada como la opción de compra del mediocampista.

La decisión se tomó debido a la buena evaluación que hizo el cuerpo técnico debido al rendimiento de Javier Altamirano y a su condición de seleccionado nacional.

Por otra parte, informaron que es difícil que hagan opción de compra de Lucas Di Yorio debido a su alto costo (más de US$2 millones), mientras que Rodrigo ‘Tucu’ Contreras será evaluado al final de la temporada.