Lucas Assadi fue (otra vez) la gran figura de U de Chile en su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, a costa de Alianza Lima. El delantero anotó un gol en la victoria por 2-1 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Pese a esto, el joven futbolista tuvo una fuerte autocrítica sobre su rendimiento, lo que demuestra que tiene los pies en la tierra pese a los éxitos que está consiguiendo en sus primeros pasos en la U.

😱 La autocrítica de Assadi pese a ser figura en U de Chile

En diálogo con la señal oficial de DSports, Lucas Assadi expresó: “Fue un partido demasiado difícil, creo que el segundo tiempo fue todo de ellos, nos costó mucho, supimos aguantar el resultado y lo importante es que clasificamos”.

Además, Assadi realizó una confesión: “Muy contento de anotar, no me sentí muy bien hoy día pero siempre es bonito anotar y ayudar al equipo”.

Finalmente, fue consultado por el siguiente paso en Copa Sudamericana: “Primero preocupado de lo que es el siguiente partido (este sábado ante La Serena), después veremos lo que es Lanús”.

