Tras su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile ya piensa en sus próximos desafíos. En lo inmediato, los azules visitarán este domingo a Deportes La Serena por la fecha 23 del Campeonato Nacional para luego descansar algunos días debido al Mundial Sub 20.

Sin embargo, con el retorno del fútbol en octubre, los universitarios tendrán un calendario cargado de partidos, donde tendrán duelos que decidirán su futuro en los distintos frentes.

😱 Conmebol pone en jaque el Clásico Universitario

Este sábado la Conmebol oficializó la programación de las semifinales, donde la U de Chile se medirá a Lanús. El partido de ida quedó programado para el 23 de octubre, mientras que todo se definirá en Argentina el 29 del mismo mes.

El problema para los azules es que el Clásico Universitario frente a Universidad Católica está previsto para el fin de semana del 26 de octubre, es decir, entre ambos compromisos coperos.

🤔 ¿Qué dice el reglamento sobre la suspensión de partidos?

Según el Artículo 22º de las Bases del Campeonato Nacional 2025, “no constituirá causal de suspensión o reprogramación de un partido el hecho que un club se encontrare participando en alguna competencia internacional oficial, salvo que estuviere disputando la semifinal o final de tal competencia”.

En ese caso, el club “podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, siempre que dicho partido esté programado a menos de 72 horas del partido internacional”.

Sin embargo, el reglamento también establece que ningún equipo podrá jugar un duelo de competencia oficial en un plazo inferior a 48 horas desde el término del partido inmediatamente anterior.

De esta forma, considerando que la U recibirá a Lanús el jueves 23 a las 19:30 horas, es poco probable que el Clásico Universitario se pueda desarrollar el fin de semana siguiente, por lo que debería ser reprogramado por la ANFP.