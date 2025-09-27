Universidad de Chile quiere seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana. Los azules se inscribieron en las semifinales tras dejar en el camino a Alianza Lima y el sueño continental sigue vivo.

La clasificación abrió el apetito de los universitarios, que quieren revivir aquella histórica campaña del 2011. Su paso a la llave de los cuatro mejores también le da una oportunidad a Gustavo Álvarez de reforzar su plantel, aunque con algunas condiciones.

🤔 ¿U de Chile puede reforzarse para las semifinales de la Sudamericana?

Sí, Universidad de Chile puede sumar jugadores para disputar las semifinales y una eventual final de la Copa Sudamericana. Así lo establece el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2025, donde se detalla que aquellos equipos que alcancen la llave de los cuatro mejores pueden hacer hasta tres cambios en la lista de buena fe de 50 jugadores previamente inscritos.

Sin embargo, el reglamento tiene algunas condiciones para estos refuerzos. El primero es que quienes se integren al plantel deben hacerlo con los mismos números de aquellos jugadores a los que reemplazaron.

Aunque la principal es que solo se pueden incorporar a futbolistas que hayan quedado en condición de libres antes del 30 de agosto de 2025.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Lanús?

U de Chile recibirá a Lanús el próximo jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el partido de ida. La revancha, en tanto, quedó fijada para el jueves 30 del mismo mes en el mismo horario en Argentina.