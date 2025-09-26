Universidad de Chile continúa festejando su histórica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. Los azules sortearon con éxito la complicada llave ante Alianza Lima y se impusieron por 2-1 en la revancha gracias a las anotaciones de Lucas Assadi y Javier Altamirano.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez dio un paso importante en la búsqueda de su segundo título continental, por lo que la ilusión de los hinchas es total. Hay algunos que incluso comparan la actual campaña con la del 2011, cuando los laicos se alzaron con el título.

Si bien hay muchas diferencias entre el elenco de aquel entonces y el actual, hay algunas similitudes que aumentan la esperanza en los fanáticos de la U.

👀 La particular coincidencia que enciende la ilusión de la U de Chile

La U de Chile disputará las semifinales frente a Lanús, mientras que por el otro lado del cuadro Atlético Mineiro e Independiente del Valle definirán al otro finalista. Es decir, un equipo chileno, un argentino, un brasileño y un ecuatoriano están entre los mejores del certamen continental.

La única vez que esto ocurrió en el torneo fue en 2011. En aquella ocasión la U (Chile), Vélez Sarsfield (Argentina), Vasco da Gama (Brasil) y Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) animaron la fase de los cuatro mejores.

Los clasificados fueron los azules y los ecuatorianos, y fue el equipo chileno el que se quedó con el título. Esta particular coincidencia encendió la ilusión de los fanáticos, que ven ciertas similitudes con la histórica campaña donde conquistaron su único trofeo internacional.

📅 ¿Cuándo juegan U de Chile vs Lanús?

Lo cierto es que aún resta mucho y Universidad de Chile aún debe medirse a Lanús por el paso a la final. Dicha llave tendrá su partido de ida el 23 de octubre en nuestro país, mientras que la vuelta se jugará en Argentina el 29 del mismo mes.

🇵🇾 ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana se disputará en Asunción el próximo sábado 22 de noviembre.

El encuentro lo jugarán el ganador de la llave entre Universidad de Chile y Lanús, contra el vencedor del cruce entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle.

🔗 En Al Aire Libre puedes seguir toda la actualidad y las novedades de U de Chile, que quiere seguir haciendo historia en el plano internacional.