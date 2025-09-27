Universidad de Chile volverá a disputar las semifinales de la Copa Sudamericana tras 14 años. Los azules sortearon con éxito la llave frente a Alianza Lima y se inscribieron entre los cuatro mejores del certamen continental.

En busca de la final, la U se enfrentará a Lanús, equipo que dejó en el camino a Fluminense y que de la mano de Manuel Pellegrino quieren alcanzar un nuevo título internacional. Este compromiso ya fue programado por Conmebol y tiene fecha y hora confirmada.

📅 Conmebol confirma programación del U de Chile vs Lanús

A través de sus plataformas oficiales, la Conmebol dio a conocer este lunes la programación de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El partido de ida quedó fijado para el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en Santiago, aunque según las palabras del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, es posible que los azules no puedan hacer de local en el Estadio Nacional.

La revancha, en tanto, está programada para el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas de nuestro país en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires.

La otra semifinal entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle tendrá su partido de ida el martes 21 de octubre a las 21:30 horas en Brasil, mientras que la revancha se jugará el 28 del mismo mes en el mismo horario en Ecuador.

🏟️ ¿Dónde hará de local U de Chile vs Lanús?

Si bien la Conmebol detalló que Universidad de Chile recibirá a Lanús en el Estadio Nacional, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, detalló que es poco probable que el recinto de Ñuñoa esté disponible para esa fecha.

Esto porque el Mundial Sub 20 de nuestro país culmina el domingo 19 de octubre y el jefe de la cartera dijo a Radio ADN que “en principio, yo imagino que no (se podrá usar el Nacional), salvo que existan condiciones que después lo cambien”.

De esta forma, habrá que esperar para conocer dónde la U recibirá a Lanús en uno de sus partidos más importantes en el último tiempo.