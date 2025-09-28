U de Chile se salvó en los minutos finales ante La Serena en el Campeonato Nacional 2025: los Azules empataron 1-1 en el estadio La Portada y se mantienen fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Es el tercer partido consecutivo que la U no gana en la Liga de Primera, luego de las derrotas anteriores ante Audax Italiano y Colo Colo, quedando cuarta con 39 unidades, pero aún un partido pendiente.

Los goles de La Serena vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

Se trató de un duelo muy accidentado: en el primer tiempo salió en ambulancia el jugador de La Serena Sebastián Díaz tras un choque con su compañero Nicolás Ferreyra, que le provocó un corte grande en la cabeza. Afortunadamente siempre estuvo consciente y fue trasladado a un centro asistencial.

En el complemento apareció por momentos el buen juego: U de Chile mejoró con los ingresos de Lucas Assadi y Javier Altamirano, aunque pese a esto el primer gol fue de los Papayeros, a través de un tremendo remate de Jeisson Vargas en los 64’.

Después vinieron momentos aciagos para la U, dado que expulsaron al recién ingresado Fabián Hormazábal en los 72’ y le anularon un gol a Assadi poco antes de los 80’, debido a una falta previa de su asistente Maximiliano Guerrero.

Todo parecía totalmente sentenciado para U de Chile, pero llegó el empate de Lucas Di Yorio: el delantero encontró un balón flotante e “infló las redes” en los 86’, rescatando al menos un punto.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

El próximo partido de U de Chile será el fin de semana del 17 al 19 de octubre ante Palestino, duelo válido por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

La U debe buscar estadio para este duelo, ya que el estadio Nacional estará ese fin de semana albergando la final del Mundial Sub 20.

Para saber más de U de Chile y La Serena debes acceder a Al Aire Libre.

Resumen La Serena vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23
La Serena
28/09/2025 15:00
1
1
Descanso : 0 0
Finalizado
Universidad de Chile
  • Jeisson Vargas 64′
  • Sebastian Diaz 13′
  • Andres Zanini 45′
  • Sebastian Gallegos 79′
  • Lucas Di Yorio 86′
  • David Bascur 45′
  • Fabian Hormazabal 71′
90 + 1 ‘
La Serena
Sustitución entra : Emanuel Herrera
90 + 1 ‘
La Serena
Sustitución sale : Angelo Henriquez
86 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Lucas Assadi
86 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Lucas Di Yorio
85 ‘
La Serena
Sustitución entra : Manuel Rivera
85 ‘
La Serena
Sustitución sale : Juan Fuentes
85 ‘
La Serena
Sustitución entra : Angelo Henriquez
85 ‘
La Serena
Sustitución sale : Esteban Moreira
85 ‘
La Serena
Sustitución entra : Joaquin Fernandez
85 ‘
La Serena
Sustitución sale : Sebastian Gallegos
79 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Sebastian Gallegos
74 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Israel Poblete
74 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Sebastian Rodriguez
72 ‘
Universidad de Chile
2da Tarjeta amarilla : Fabian Hormazabal
71 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Matias Zaldivia
71 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Ignacio Tapia
71 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Fabian Hormazabal
64 ‘
La Serena
Asistencia : Esteban Moreira
64 ‘
La Serena
Gol regular : Jeisson Vargas
63 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Fabian Hormazabal
63 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Nicolas Fernandez
55 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Lucas Di Yorio
55 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Rodrigo Contreras
45 + 7 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : David Bascur
46 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Javier Altamirano
46 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Antonio Diaz
46 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Lucas Assadi
46 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : David Bascur
45 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Andres Zanini
38 ‘
La Serena
Sustitución entra : Gonzalo Jara
38 ‘
La Serena
Sustitución sale : Sebastian Diaz
13 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Sebastian Diaz
[ +1 ‘ ] Cambio: se retira Angelo Henriquez y entra en su lugar Emanuel Herrera.
Asistencia de Lucas Assadi en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lucas Di Yorio!
Cambio: se retira Juan Fuentes y entra en su lugar Manuel Rivera.
Cambio: se retira Esteban Moreira y entra en su lugar Angelo Henriquez.
Cambio: se retira Sebastian Gallegos y entra en su lugar Joaquin Fernandez.
Amonestación para Sebastian Gallegos.
Cambio: se retira Sebastian Rodriguez y entra en su lugar Israel Poblete.
¡TARJETA ROJA! – Fabian Hormazabal ve su segunda tarjeta amarilla y es expulsado.
Cambio: se retira Ignacio Tapia y entra en su lugar Matias Zaldivia.
Amonestación para Fabian Hormazabal.
Asistencia de Esteban Moreira en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Jeisson Vargas!
Cambio: se retira Nicolas Fernandez y entra en su lugar Fabian Hormazabal.
Cambio: se retira Rodrigo Contreras y entra en su lugar Lucas Di Yorio.
Cambio: se retira Antonio Diaz y entra en su lugar Javier Altamirano.
Cambio: se retira David Bascur y entra en su lugar Lucas Assadi.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +11 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +7 ‘ ] Amonestación para David Bascur.
Amonestación para Andres Zanini.
Cambio: se retira Sebastian Diaz y entra en su lugar Gonzalo Jara.
Amonestación para Sebastian Diaz.
El árbitro da inicio al encuentro.
La Serena
3-4-3
Eryin Sanhueza 1
Eryin
Sanhueza
Nicolas Ferreyra 3
Nicolas
Ferreyra
Andres Zanini 2
Andres
Zanini
Lucas Alarcon 5
Lucas
Alarcon
Matias Pinto 23
Matias
Pinto
Sebastian Diaz 6
Sebastian
Diaz
Juan Fuentes 17
Juan
Fuentes
Fernando Dinamarca 26
Fernando
Dinamarca
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Esteban Moreira 9
Esteban
Moreira
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Mario Sciacqua
  • Suplentes
  • 12
    Fabian Cerda
  • 7
    Gonzalo Jara
  • 8
    Manuel Rivera
  • 11
    Angelo Henriquez
  • 16
    Cristian Gutierrez
  • 22
    Joaquin Fernandez
  • 40
    Emanuel Herrera
Universidad de Chile
3-4-3
Cristopher Toselli 1
Cristopher
Toselli
David Bascur 13
David
Bascur
Nicolas Ramirez 5
Nicolas
Ramirez
Ignacio Tapia 3
Ignacio
Tapia
Nicolas Fernandez 6
Nicolas
Fernandez
Sebastian Rodriguez 14
Sebastian
Rodriguez
Felipe Salomoni 15
Felipe
Salomoni
Antonio Diaz 24
Antonio
Diaz
Rodrigo Contreras 27
Rodrigo
Contreras
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Leandro Fernandez 9
Leandro
Fernandez
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Alvarez
  • Suplentes
  • 25
    Gabriel Castellon
  • 8
    Israel Poblete
  • 10
    Lucas Assadi
  • 17
    Fabian Hormazabal
  • 18
    Lucas Di Yorio
  • 19
    Javier Altamirano
  • 22
    Matias Zaldivia
8
Faltas Cometidas
8
1
Fuera de Juego
2
35
Posesión de Balón
65
3
Tarjetas Amarillas
1
6
Tiros Fuera
3
5
Tiros a Puerta
5
8
Corners
6
0
Tarjetas Rojas
1
8
Saques de Portería
10
0
Penaltis
0
9
Tiros Libres
7
4
Paradas
4
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
5
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
4
Corners 1ª Mitad
3
4
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
3
Faltas Cometidas 2ª Mitad
4
Últimos enfrentamientos
LA 1 – 1 UNI 28/09/2025
UNI 3 – 1 LA 17/04/2025