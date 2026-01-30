Universidad de Chile no tuvo el estreno soñado en el Campeonato Nacional 2026. El empate sin goles ante Audax Italiano dejó más preguntas que respuestas, especialmente tras sufrir dos expulsiones que condicionaron el trámite. Aun así, los dirigidos por Francisco Meneghini rescataron un punto que puede valer oro más adelante.

Franco Calderón fue uno de los protagonistas del encuentro y conversó con TNT Sports tras el pitazo final. El zaguero argentino se refirió al impacto de jugar con nueve futbolistas y también al estilo de juego que intenta implementar el nuevo cuerpo técnico. El empate supo a poco, pero dejó lecciones claras.

🔍 Calderón explicó cómo afectaron las expulsiones a Universidad de Chile

“Jugamos un partido complicado, con la expulsión se cambia la idea del juego”, señaló el defensor, reconociendo que el equipo debió replegarse más de lo previsto. Y es que jugar gran parte del segundo tiempo con uno y luego, dos hombres menos obligó a reconfigurar completamente el planteamiento.

Calderón valoró el esfuerzo defensivo y el orden mostrado a pesar de la inferioridad numérica: “Defendimos bien y tuvimos algo en el arco contrario, es un punto valioso”, afirmó. Además, no dejó pasar la actitud del rival: “Ellos hicieron tiempo y nosotros teníamos dos menos, fuimos para adelante”, añadió, subrayando la resiliencia azul.

🧠 Adaptación del estilo Álvarez al de Meneghini: el otro mensaje que dejó el empate

Consultado por el sistema de juego del nuevo entrenador, Calderón dejó una frase que revela el proceso interno del plantel: “Nos adaptamos a lo que hace Paqui, son casi todas las cosas iguales, hay diferencias de conceptos”.

Pese a que el plan original no se pudo ejecutar por completo debido a las tarjetas rojas, el argentino aseguró que el equipo logró resolver la adversidad con oficio. “No pudimos hacerlo hoy por las expulsiones, pero después lo solucionamos bien”, reflexionó.