La sanción masiva que dejó a miles de hinchas fuera del debut de Universidad de Chile ya generaba ruido, molestia y cuestionamientos. Sin embargo, en las últimas horas apareció un caso puntual que terminó por encender aún más el debate y que nadie vio venir.

En medio de las críticas a Azul Azul por el manejo de la medida, un nombre ligado directamente al club apareció entre las personas marginadas del Estadio Nacional, pese a no registrar ningún comportamiento indebido. La situación no solo sorprendió, sino que expuso una contradicción difícil de explicar.

❓ ¿Por qué se sancionó a más de 3.000 hinchas de la U de Chile para el debut?

La medida se aplicó por supuestos disturbios ocurridos en el último partido de local de la temporada 2025, ante Coquimbo Unido.

Según se informó, más de 3.000 personas, incluidos abonados, quedaron inhabilitadas para asistir al duelo ante Audax Italiano, válido por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, este viernes 30 a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. La decisión generó fuertes críticas por su alcance y falta de claridad en los criterios utilizados.

Entre los nombres afectados apareció Monserratt González, integrante del plantel femenino de Universidad de Chile, conocida como Las Leonas.

La situación resultó llamativa: pese a ser parte del club y no registrar incidentes, fue incluida en la lista de personas sancionadas como cualquier hincha más.

📱 ¿Qué dijo Monserratt González tras quedar fuera del Estadio Nacional?

La propia jugadora expresó su molestia a través de redes sociales, donde dio cuenta de la sanción que la afectó directamente.

En su cuenta de Instagram, comentó de forma textual: “Me castigaron y no hice nada”, escribió Monserratt González, evidenciando su frustración por no poder asistir al partido pese a su buen comportamiento.

La publicación rápidamente generó apoyo y críticas al procedimiento aplicado.

Foto gentileza de La Magia Azul.

🧠 ¿Por qué este caso reaviva las críticas contra Azul Azul?

Porque expone la falta de filtros y criterios claros en una sanción que terminó afectando incluso a una futbolista del propio club.

El episodio se suma a los cuestionamientos por el manejo dirigencial de Azul Azul, que ya venía siendo criticado por la forma en que se implementó la restricción.

⚽ ¿Cuándo juega la U de Chile vs Audax Italiano?

Mientras el debate sigue abierto, la U se enfoca en su estreno oficial en la temporada. El equipo dirigido por Francisco Meneghini enfrentará a Audax Italiano este viernes 30 de enero, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional, por la primera fecha de la Liga de Primera.

📰 En resumen

Más de 3.000 hinchas fueron sancionados para el debut de la U

La medida se aplicó por supuestos disturbios en 2025

Una integrante del club también quedó fuera del estadio

La afectada aseguró: “Me castigaron y no hice nada”

El caso reactivó las críticas al manejo dirigencial

La U debuta este viernes ante Audax Italiano

📣 Sigue todas las repercusiones, el estreno azul y el análisis del momento de Universidad de Chile en AlAireLibre.cl, con cobertura permanente y mirada editorial.