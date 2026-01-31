La U de Chile tuvo un debut triste en el Campeonato Nacional 2026. Los azules igualaron sin goles frente a Audax Italiano, pero lamentablemente todas las miradas se las llevaron los incidentes protagonizados por un grupo de barristas.

Los disturbios, que incluyeron la quema de butacas en la Galería Sur del reducto ñuñoíno, obligaron a detener el partido por unos minutos. Y si bien se logró terminar de jugar, la imagen dio que hablar, generando el repudio de un ídolo del club.

Siguen los incidentes en el Nacional. Ahora lanzan basurero con fuego a la cancha de atletismo. Carabineros ingresó al estadio. @DSportsCL https://t.co/vWLxPmgARV pic.twitter.com/LPimzhrm8n — Marco Antonio Escobar Alvear (@M_EscobarAlvear) January 31, 2026

😨 Johnny Herrera reaccionó a los incidentes en el U de Chile vs Audax

Se trata de Johnny Herrera, histórico portero del cuadro universitario quien en su rol de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports se refirió a lo ocurrido en la primera fecha del torneo. “Es triste cuando se anuncia el vandalismo contra el propio club que dicen querer, es más importante mi forma de pensar que el club. Las acciones se deben tomar a quien le llegue con todo el peso de la ley, no puedes ir a un estadio y querer quemarlo”, lanzó de entrada.

“Hay una foto de los gallos peleando y una niñita llorando, me da pena, nunca en los 20 años que estuve en la U vi que ellos iban a atentar en contra de su propio club”, lamentó.

“Ellos no quieren el club, de una u otra forma la gente que estuvo a cargo del espectáculo, no le dieron la venia a estos hueones. Lo menos malo es que no suspendieron el partido”, insistió.

Por último, Herrera señaló que “quieren imponer sus propias condiciones, no se puede así. Mi hijo iba a ir al estadio, lo tuve que llamar y le dije que no podía venir, se veía que iba a quedar la cagada. Más encima con el antecedente que tenías de Independiente…”.

😱 Las sanciones que arriesga la U de Chile

Los graves incidentes ocurridos en Ñuñoa le traerán coletazos a la U de Chile. Lo ocurrido será consignado por el árbitro en su informe, por lo que el Tribunal de Disciplina será el encargado de decir el castigo.

Sin embargo, la periodista Daniela Alegría de La Magia Azul, adelantó que el club arriesga la clausura de la Galería Sur, jugar partidos a puertas cerradas e incluso que no pueda hacer de local en el Estadio Nacional.

