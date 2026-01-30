El debut de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2026 frente a Audax Italiano se ha visto empañado por los graves incidentes en el Estadio Nacional, los que generaron momentos de tensión antes y durante el desarrollo del partido.

De acuerdo a los primeros reportes, se registraron desórdenes en sectores de galería sur, con lanzamiento de objetos y situaciones que obligaron a reforzar las medidas de seguridad en el recinto, empañando el estreno del cuadro azul en la temporada.

🔥 ¿Qué pasó en el partido de Universidad de Chile y Audax Italiano?

El duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, válido por la fecha 1 del Campeonato Nacional, estuvo marcado por incidentes durante gran parte del encuentro en la Galería Sur del Estadio Nacional. Desde el inicio del partido se reportaron desórdenes, lanzamiento de objetos y daños a la infraestructura, generando un ambiente de tensión constante en ese sector del recinto.

De hecho, a los pocos minutos de iniciado el compromiso, un grupo de personas ingresó por las puertas 14, 15 y 16 de la galería sur y comenzó a vandalizar el lugar. Según los reportes desde el estadio, se arrancaron asientos, se rompieron rejas de contención y se lanzaron objetos hacia el campo de juego, incluso utilizando estructuras metálicas removidas como “puentes” sobre el foso, lo que obligó a un fuerte despliegue de seguridad para evitar una invasión a la cancha.

La situación alcanzó uno de sus momentos más complejos cerca del minuto 53, cuando se reportaron dos focos de incendio en la zona de la Galería Sur, lo que obligó a un reforzamiento de las medidas de seguridad y a la intervención de personal especializado, mientras se trabajaba para controlar el incidente y evitar que se extendiera a otras zonas del estadio.

#URGENTE 🚨Delincuentes de la U. de Chile le prenden fuego al Estadio Nacional en medio de incidentes. pic.twitter.com/GBo4xelNtX — EL NEOLIBERAL (@neoliberalchile) January 31, 2026

⚽ ¿Se suspendió el partido entre la U y Audax Italiano tras los incidentes?

Pese a los incidentes registrados durante el desarrollo del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, y a la compleja situación vivida especialmente en la Galería Sur del Estadio Nacional, el árbitro decidió no suspender el encuentro. Eso sí, el compromiso se mantuvo detenido durante casi 10 minutos, mientras se controlaban los desórdenes y se reforzaban las medidas de seguridad.

Durante ese lapso, personal de seguridad desalojó completamente el sector del codo de la Galería Sur, como medida preventiva. Tras la pausa, el duelo se reanudó y continuó disputándose, aunque bajo un ambiente de alta tensión, con presencia reforzada de seguridad y monitoreo constante para evitar nuevos focos de incidentes.