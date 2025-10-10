Chile triunfó 2-1 ante Perú en un duelo amistoso con poco brillo, en el que fue de menos a más y en el que, al menos, pudo salvar el honor al conseguir la victoria con el retorno de Ben Brereton a las redes y un autogol.

El encuentro que se desarrolló en el estadio Bicentenario de La Florida tuvo a un elenco peruano joven, que sorprendió con su pragmatismo, el que complicó por algunos pasajes al elenco que dirigió Sebastián Miranda.

⚽ Los goles de Chile vs Perú

César Inga abrió la cuenta en Perú en los 40 minutos, aprovechando una de las pocas llegadas que tuvo su equipo en el partido, luego de un dominio sin profundidad de Chile en el primer tiempo.

En el complemento, La Roja tuvo un inicio prometedor y llegó a la igualdad en los 63’ con una oportuna aparición de Brereton por el centro del área, tras una buena jugada colectiva en la que también participaron Javier Altamirano y Vicente Pizarro.

El tanto de la victoria llegó en los descuentos (90+3’) con un autogol, luego de un remate de Maximiliano Gutiérrez.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

El próximo duelo de Chile se jugará en la quincena de noviembre ante Rusia de visita, mientras que después volverá a jugar antes los peruanos en tierras rusas.

📲 Para saber todas las noticias de La Roja ingresa al canal de Google Discover de Al Aire Libre.