Grítalo con todo: Ben Brereton Díaz volvió a festejar un gol con la camiseta de Chile, en el duelo amistoso ante Perú en el estadio Bicentenario de La Florida.

El delantero de origen inglés apareció por el centro del área en los 62 minutos, después de un pase de Vicente Pizarro, para anotar el parcial 1-1 ante los peruanos.

La sequía que terminó para Ben Brereton en La Roja

Ben Brereton no sólo acalló algunas críticas que surgieron por su desempeño en los últimos duelos por Chile, sino que también dejó atrás una extensa racha de partidos sin marcar con La Roja.

Son 17 duelos exactamente los que jugó Brereton en el Equipo de Todos sin anotar un tanto. La última vez que convirtió fue un hat trick en la goleada por 5-0 frente a República Dominicana el 16 de junio de 2023.

Revisa el gol de Ben Brereton en el Chile vs Perú:

¡BEN PUSO EL EMPATE!



Brereton aprovechó un centro de Vicente Pizarro y en la boca del arco estampó el 1-1 parcial en el marcador. pic.twitter.com/bgcptqdpa7 — ESPN Chile (@ESPNChile) October 11, 2025

