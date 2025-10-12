Universidad de Chile podría recibir un duro golpe de cara a la próxima temporada. Esto, porque según se supo en las últimas horas, la salida de Gustavo Álvarez es inminente y no continuaría en los azules el próximo año.

El estratega, que ha dejado entrever que no seguirá al mando del equipo, estaría viviendo sus últimos meses en Chile, según confirmó un dirigente al diario El Mercurio. “Son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir”, dijo la fuente a raíz de los últimos dichos del DT.

Se especula que el próximo paradero de Álvarez será la selección de Perú, la cual se encuentra buscando entrenador tras el fracaso en las Clasificatorias. “Es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es para un seleccionador en términos de calidad de vida”, apuntaron desde el CDA.

💰 El millonario monto que recibirá U de Chile por Gustavo Álvarez

Si bien la salida de Gustavo Álvarez generaría un problema a nivel deportivo en Universidad de Chile, considerando el nivel que ha alcanzado el equipo bajo sus órdenes, también dejaría una importante cifra a las arcas de Azul Azul.

El entrenador argentino tiene una cláusula de salida de alrededor de 1,2 millones de dólares, la cual la Federación de Perú estaría dispuesta a pagar. Por ello, en caso de concretarse la operación, los universitarios recibirán dicho monto, el cual seguramente utilizarán para ir en busca de su reemplazante.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile juega este lunes 13 de octubre por la Fecha 24 del Campeonato Nacional, frente a Palestino en el Estadio Santa Laura a las 16:00 horas.

