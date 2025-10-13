Tras la trabajada victoria de U de Chile frente a Palestino, el presidente azul, Michael Clark, rompió el silencio ante los rumores que vinculan al técnico Gustavo Álvarez con la selección peruana. Aunque el DT tiene contrato hasta 2026, versiones afirman que podría salir del club en diciembre.

Clark no sólo desmintió una eventual partida, sino que lanzó duras críticas hacia quienes —según él— buscan desestabilizar a la U justo cuando el equipo vive un buen momento.

❓¿Gustavo Álvarez se va de Universidad de Chile para dirigir a Perú?

No.

Michael Clark fue claro: el técnico tiene contrato hasta 2026 y no hay nada formal desde Perú. “Me llama la atención que siempre que a la U le va bien, aparecen estos rumores”, expresó en zona mixta. El presidente del club atribuyó estas versiones a personas que buscan dañar al equipo: “Tengo la sensación que es gente que no es de la U, que es gente colocolina”, afirmó.

Estas declaraciones se dan en medio de un momento solvente para el técnico argentino, que mantiene a la U peleando en el Campeonato y en semifinales de la Sudamericana.

🧠 ¿Qué piensa Clark sobre los rumores de salida de su DT?

Clark no solo desmintió los rumores, sino que también cuestionó su origen. “Muchos periodistas incluso, que dicen ser de Magallanes, Rangers, Antofagasta… pero todos saben que son del Colo”, lanzó. Para el mandamás azul, estas versiones no merecen mayor atención: “No le daría mucha importancia”.

⚽ ¿Qué tan importante es Álvarez para el proyecto de la U?

Fundamental. El DT ha logrado devolverle competitividad y solidez al equipo, y su permanencia es vista como parte clave del proyecto azul. La dirigencia no contempla su salida, menos en este momento. Así lo comentó en redes sociales el también directivo Aldo Marín, que sostiene a Álvarez en el proyecto de la U y pensando en la Copa Sudamericana.