Después de un par de semanas, la U de Chile vuelve a la cancha para ponerse al día en el Campeonato Nacional.

Los Azules enfrentan a Palestino, en medio de un panorama desolador producto de las importantes bajas que tendrán los universitarios.

Para ambos equipos el partido es vital, especialmente porque está en juego el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

Gustavo Álvarez, DT de la U, deberá improvisar una oncena que sea competitiva que le permita no resignar el segundo lugar de la tabla de posiciones.

⚽ Esta es la Formación de la U de Chile para enfrentar a Palestino

Álvarez mandará el siguiente once a la cancha: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia como línea de tres defensores; Nicolás Fernández como lateral-volante por derecha, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz en el centro del campo, Felipe Salomoni por el sector izquierdo; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra conformando el tridente ofensivo.​

🚑 ¿Por qué Lucas Assadi no juega contra Palestino?

El volante Lucas Assadi sigue sin recuperarse del cuadro febril que lo afectó la semana pasada y que también lo marginó del amistoso de Chile vs Perú. Assadi no se presentó a entrenar ni el jueves ni el viernes, manteniendo en vilo al cuerpo técnico hasta última hora. En su lugar, Ignacio Vásquez entró en la convocatoria.

El 10 azul se suma a la larga lista de bajas para el duelo frente a Palestino:

Suspendidos: Fabián Hormazábal y Franco Calderón (por acumulación de amarillas)

Fabián Hormazábal y Franco Calderón (por acumulación de amarillas) Lesionado: Matías Sepúlveda (trabajos kinésicos diferenciados)

Matías Sepúlveda (trabajos kinésicos diferenciados) Enfermo: Lucas Assadi (cuadro febril sin recuperación)

Lucas Assadi (cuadro febril sin recuperación) Rotación: Javier Altamirano irá al banco tras su participación con La Roja

📅 ¿Cuándo y dónde juegan U de Chile vs Palstino?

El partido entre Azules y Árabes se disputará este lunes 13 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura, válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025. La U aprovechará la localía para intentar sumar tres puntos vitales ante un rival directo en la pelea por los cupos internacionales.​