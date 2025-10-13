Universidad de Chile y Palestino se medirán este lunes 13 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Los azules llegan a este encuentro en el cuarto puesto con 39 puntos, mismas unidades que los árabes que marchan sextos. Por ello, es un compromiso clave en la lucha por el Chile 2, el cual da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

⚽ U de Chile vs Palestino en vivo: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Universidad de Chile Sin Comenzar Palestino Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos PAL 2 – 3 UNI 27/04/2025 PAL 0 – 1 UNI 15/09/2024 UNI 0 – 1 PAL 09/09/2024 PAL 0 – 5 UNI 05/09/2024 UNI 2 – 2 PAL 21/04/2024

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Palestino?

El partido entre Universidad de Chile y Palestino está programado para este lunes 13 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.

📅Fecha: Lunes 13 de octubre

🕗Horario: 16:00 horas

🏟️Estadio: Santa Laura

📺 ¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Palestino?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre U de Chile vs Palestino

Árbitro: Miguel Araos

1er asistente: José Retamal

2do asistente: Mario Lagos

Cuarto árbitro: Francisco Soriano

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Manuel Marin

🧾 El XI de U de Chile vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez

🧾 El XI de Palestino vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025