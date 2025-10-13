Universidad de Chile y Palestino se medirán este lunes 13 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
Los azules llegan a este encuentro en el cuarto puesto con 39 puntos, mismas unidades que los árabes que marchan sextos. Por ello, es un compromiso clave en la lucha por el Chile 2, el cual da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
⚽ U de Chile vs Palestino en vivo: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Palestino?
El partido entre Universidad de Chile y Palestino está programado para este lunes 13 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.
- 📅Fecha: Lunes 13 de octubre
- 🕗Horario: 16:00 horas
- 🏟️Estadio: Santa Laura
📺 ¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Palestino?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre U de Chile vs Palestino
- Árbitro: Miguel Araos
- 1er asistente: José Retamal
- 2do asistente: Mario Lagos
- Cuarto árbitro: Francisco Soriano
- VAR: Fernando Véjar
- AVAR: Manuel Marin
🧾 El XI de U de Chile vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025
- Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez
🧾 El XI de Palestino vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
- Sebastián Pérez; Dylan Zúñiga, Cristian Suárez, Fernando Meza, Jason León; Julián Fernández, Joe Abrigo, Bryan Carrasco; Gonzalo Tapia, Junior Marabel y Jonathan Benítez. DT: Lucas Bovaglio.