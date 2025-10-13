Universidad de Chile consiguió un sufrido triunfo por 2 goles a 1 ante Palestino en Santa Laura, Lucas di Yorio se alzó como la gran figura del partido con su doblete, pero que tuvo varias situaciones que cambiaron el rumbo del partido. Cuando la U era ampliamente superior, Nicolás Guerra pidió un lanzamiento penal a favor, el que fue contenido por Sebastián Pérez.
Luego de eso, vino el alza de Palestino, el descuento y la curiosa expulsión de Charles Aránguiz, quien además no jugará ante la UC. Un partido que además convivió con la noticia de la posible salida de Gustavo Álvarez al seleccionado de Perú.
⚽ Los goles de U de Chile vs Palestino
Lucas Di Yorio marcó por duplicado, en el 4′ y el 18′, ambas tras certeras asistencias de Nicolás Guerra. Mientras que Fernando Meza descontó en el 32′ tras serias dudas en el área azul. Estructurando el 2 a 1 final con el que la U recupera la segunda ubicación del Campeonato Nacional.
🗒️ Resumen U de Chile vs Palestino
- Lucas Di Yorio 4′
- Lucas Di Yorio 18′
- Charles Aránguiz 25′
- Lucas Di Yorio 31′
- Felipe Salomoni 86′
- Charles Aránguiz 34′
- Fernando Meza 32′
- Jonathan Benitez 45′
- Ronnie Fernandez 81′
- Fernando Meza 90′
- Fernando Meza 90′
Castellon
Zaldivia
Ramirez
Tapia
Fernandez
Aránguiz
Díaz
Salomoni
Guerrero
Di
Yorio
Guerra
- Entrenador
-
0Gustavo Alvarez
- Suplentes
-
1Cristopher Toselli
-
19Javier Altamirano
-
8Israel Poblete
-
23Ignacio Vasquez
-
9Leandro Fernandez
-
27Rodrigo Contreras
-
14Sebastian Rodriguez
Perez
Ceza
Suarez
Meza
Zuniga
Abrigo
Fernandez
Montes
Benitez
Marabel
Tapia
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
1Sebastian Salas
-
7Bryan Carrasco
-
12Ronnie Fernandez
-
16Jose Bizama
-
18Junior Arias
-
22Benjamin Soto
-
23Jason Leon
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?
Universidad de Chile tendrá el duelo de ida por semifinales de Copa Sudamericana, recibiendo a Lanús el jueves 23 de octubre a las 19 horas.
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?
Palestino será local y abrirá la fecha 25 cuando reciban a Everton de Viña del Mar el viernes 24 de octubre, en un horario a confirmar