Universidad de Chile consiguió un sufrido triunfo por 2 goles a 1 ante Palestino en Santa Laura, Lucas di Yorio se alzó como la gran figura del partido con su doblete, pero que tuvo varias situaciones que cambiaron el rumbo del partido. Cuando la U era ampliamente superior, Nicolás Guerra pidió un lanzamiento penal a favor, el que fue contenido por Sebastián Pérez.

Luego de eso, vino el alza de Palestino, el descuento y la curiosa expulsión de Charles Aránguiz, quien además no jugará ante la UC. Un partido que además convivió con la noticia de la posible salida de Gustavo Álvarez al seleccionado de Perú.

⚽ Los goles de U de Chile vs Palestino

Lucas Di Yorio marcó por duplicado, en el 4′ y el 18′, ambas tras certeras asistencias de Nicolás Guerra. Mientras que Fernando Meza descontó en el 32′ tras serias dudas en el área azul. Estructurando el 2 a 1 final con el que la U recupera la segunda ubicación del Campeonato Nacional.

🗒️ Resumen U de Chile vs Palestino

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24
Universidad de Chile
13/10/2025 16:00
2
1
Descanso : 2 1
Finalizado
Palestino
  • Lucas Di Yorio 4′
  • Lucas Di Yorio 18′
  • Charles Aránguiz 25′
  • Lucas Di Yorio 31′
  • Felipe Salomoni 86′
  • Charles Aránguiz 34′
  • Fernando Meza 32′
  • Jonathan Benitez 45′
  • Ronnie Fernandez 81′
  • Fernando Meza 90′
  • Fernando Meza 90′
90 + 6 ‘
Palestino
Tarjeta roja : Fernando Meza
90 + 3 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Fernando Meza
86 ‘
Palestino
Sustitución entra : Benjamin Soto
86 ‘
Palestino
Sustitución sale : Francisco Montes
86 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Felipe Salomoni
81 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Ronnie Fernandez
77 ‘
Palestino
Sustitución entra : Bryan Carrasco
77 ‘
Palestino
Sustitución sale : Jonathan Benitez
73 ‘
Palestino
Sustitución entra : Ronnie Fernandez
73 ‘
Palestino
Sustitución sale : Julian Fernandez
73 ‘
Palestino
Sustitución entra : Junior Arias
73 ‘
Palestino
Sustitución sale : Junior Marabel
61 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Leandro Fernandez
61 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Lucas Di Yorio
61 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Sebastian Rodriguez
61 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Marcelo Díaz
52 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Israel Poblete
52 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Nicolas Guerra
45 + 3 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Jonathan Benitez
46 ‘
Palestino
Sustitución entra : Jason Leon
46 ‘
Palestino
Sustitución sale : Antonio Ceza
41 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Javier Altamirano
41 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Ignacio Tapia
34 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta roja : Charles Aránguiz
32 ‘
Palestino
Asistencia : Junior Marabel
32 ‘
Palestino
Gol regular : Fernando Meza
31 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Lucas Di Yorio
25 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Charles Aránguiz
24 ‘
Universidad de Chile
Penalti fallado : Nicolas Guerra
18 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Nicolas Guerra
18 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Lucas Di Yorio
4 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Nicolas Guerra
4 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Lucas Di Yorio
[ +6 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Fernando Meza ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
[ +3 ‘ ] Amonestación para Fernando Meza.
Amonestación para Felipe Salomoni.
Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Benjamin Soto.
Amonestación para Ronnie Fernandez.
Cambio: se retira Jonathan Benitez y entra en su lugar Bryan Carrasco.
Cambio: se retira Julian Fernandez y entra en su lugar Ronnie Fernandez.
Cambio: se retira Junior Marabel y entra en su lugar Junior Arias.
Cambio: se retira Lucas Di Yorio y entra en su lugar Leandro Fernandez.
Cambio: se retira Marcelo Díaz y entra en su lugar Sebastian Rodriguez.
Cambio: se retira Nicolas Guerra y entra en su lugar Israel Poblete.
Cambio: se retira Antonio Ceza y entra en su lugar Jason Leon.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +3 ‘ ] Amonestación para Jonathan Benitez.
Cambio: se retira Ignacio Tapia y entra en su lugar Javier Altamirano.
¡EXPULSADO! – ¡Charles Aránguiz ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Asistencia de Junior Marabel en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Meza!
Amonestación para Lucas Di Yorio.
Amonestación para Charles Aránguiz.
FALLO – Nicolas Guerra lanza el penalti, pero no lo convierte.
Asistencia de Nicolas Guerra en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lucas Di Yorio!
Asistencia de Nicolas Guerra en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lucas Di Yorio!
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad de Chile
3-4-3
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Matias Zaldivia 22
Matias
Zaldivia
Nicolas Ramirez 5
Nicolas
Ramirez
Ignacio Tapia 3
Ignacio
Tapia
Nicolas Fernandez 6
Nicolas
Fernandez
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Marcelo Díaz 21
Marcelo
Díaz
Felipe Salomoni 15
Felipe
Salomoni
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Lucas Di Yorio 18
Lucas
Di
Yorio
Nicolas Guerra 11
Nicolas
Guerra
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Alvarez
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 19
    Javier Altamirano
  • 8
    Israel Poblete
  • 23
    Ignacio Vasquez
  • 9
    Leandro Fernandez
  • 27
    Rodrigo Contreras
  • 14
    Sebastian Rodriguez
Palestino
3-5-2
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Antonio Ceza 4
Antonio
Ceza
Cristian Suarez 13
Cristian
Suarez
Fernando Meza 42
Fernando
Meza
Dilan Zuniga 28
Dilan
Zuniga
Joe Abrigo 14
Joe
Abrigo
Julian Fernandez 5
Julian
Fernandez
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Jonathan Benitez 11
Jonathan
Benitez
Junior Marabel 27
Junior
Marabel
Gonzalo Tapia 20
Gonzalo
Tapia
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 7
    Bryan Carrasco
  • 12
    Ronnie Fernandez
  • 16
    Jose Bizama
  • 18
    Junior Arias
  • 22
    Benjamin Soto
  • 23
    Jason Leon
9
Faltas Cometidas
10
0
Fuera de Juego
0
41
Posesión de Balón
59
3
Tarjetas Amarillas
3
2
Tiros Fuera
5
5
Tiros a Puerta
3
3
Corners
3
1
Tarjetas Rojas
1
11
Saques de Portería
7
1
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
2
Paradas
3
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
4
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
3
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
1
Corners 1ª Mitad
1
2
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
2
1
Faltas Cometidas 2ª Mitad
7
Últimos enfrentamientos
UNI 2 – 1 PAL 13/10/2025
PAL 2 – 3 UNI 27/04/2025
PAL 0 – 1 UNI 15/09/2024
UNI 0 – 1 PAL 09/09/2024
PAL 0 – 5 UNI 05/09/2024

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

Universidad de Chile tendrá el duelo de ida por semifinales de Copa Sudamericana, recibiendo a Lanús el jueves 23 de octubre a las 19 horas.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?

Palestino será local y abrirá la fecha 25 cuando reciban a Everton de Viña del Mar el viernes 24 de octubre, en un horario a confirmar

