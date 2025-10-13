Universidad de Chile consiguió un sufrido triunfo por 2 goles a 1 ante Palestino en Santa Laura, Lucas di Yorio se alzó como la gran figura del partido con su doblete, pero que tuvo varias situaciones que cambiaron el rumbo del partido. Cuando la U era ampliamente superior, Nicolás Guerra pidió un lanzamiento penal a favor, el que fue contenido por Sebastián Pérez.

Luego de eso, vino el alza de Palestino, el descuento y la curiosa expulsión de Charles Aránguiz, quien además no jugará ante la UC. Un partido que además convivió con la noticia de la posible salida de Gustavo Álvarez al seleccionado de Perú.

⚽ Los goles de U de Chile vs Palestino

Lucas Di Yorio marcó por duplicado, en el 4′ y el 18′, ambas tras certeras asistencias de Nicolás Guerra. Mientras que Fernando Meza descontó en el 32′ tras serias dudas en el área azul. Estructurando el 2 a 1 final con el que la U recupera la segunda ubicación del Campeonato Nacional.

🗒️ Resumen U de Chile vs Palestino

9 Faltas Cometidas 10 0 Fuera de Juego 0 41 Posesión de Balón 59 3 Tarjetas Amarillas 3 2 Tiros Fuera 5 5 Tiros a Puerta 3 3 Corners 3 1 Tarjetas Rojas 1 11 Saques de Portería 7 1 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 2 Paradas 3 0 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 2 Tiros Fuera 2ª Mitad 4 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 1 2 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 1 Corners 1ª Mitad 1 2 Corners 2ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 7 Faltas Cometidas 1ª Mitad 2 1 Faltas Cometidas 2ª Mitad 7 Últimos enfrentamientos UNI 2 – 1 PAL 13/10/2025 PAL 2 – 3 UNI 27/04/2025 PAL 0 – 1 UNI 15/09/2024 UNI 0 – 1 PAL 09/09/2024 PAL 0 – 5 UNI 05/09/2024

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

Universidad de Chile tendrá el duelo de ida por semifinales de Copa Sudamericana, recibiendo a Lanús el jueves 23 de octubre a las 19 horas.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?

Palestino será local y abrirá la fecha 25 cuando reciban a Everton de Viña del Mar el viernes 24 de octubre, en un horario a confirmar