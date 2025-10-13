El volante y referente de U de Chile, Charles Aránguiz, es la primera baja confirmada del elenco laico con miras al próximo Clásico Universitario ante la UC de la próxima Fecha 25 del Campeonato Nacional, esto producto de la expulsión que sufrió en el duelo entre los azules y Palestino de este lunes en el torneo.

Aránguiz vio la tarjeta roja de parte del árbitro central Miguel Araos a los 34′ minutos del primer tiempo del encuentro que mide a la U y el Tino Tino en el Estadio Santa Laura, esto por una doble amarilla que castigó al Príncipe.

🟥⚽🔵🔴 PROBLEMAS PARA LOS AZULES



Un error provocó que Charles Aránguiz detuviera el balón con la mano y el juez le mostró la segunda amarilla, dejando con 10 a #LaU ante Palestino en este #MatchdayLunes.



Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a… pic.twitter.com/7zEVHUjIyU — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 13, 2025

🟥 Aránguiz se pasó de revoluciones y lamentó una dura expulsión en el Campeonato

La expulsión de Charles Aránguiz en U de Chile ocurrió por doble amonestación, la primera cartulina amarilla para el Príncipe llegó a lo 25′ del primer lapso luego de cometer una falta más bien evitable sobre un jugador del conjunto árabe.

Y, la segunda amonestación que sentenció la suerte del experimentado volante se dio a los 34′. En una llamativa jugada, Aránguiz resbaló y al intentar ponerse de pie tomó el balón en juego con sus manos, acción que el árbitro Miguel Araos consideró como antideportiva y lo castigó con la doble amarilla y posterior expulsión.

Así, el referente de la U se perderá el importante clásico en el que el conjunto del Chuncho visitará a U Católica en el Claro Arena por la Fecha 25.

📆 ¿Cuándo se juega el clásico entre la UC y U de Chile?