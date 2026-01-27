Universidad Católica sigue enviando señales claras en el mercado de fichajes y esta vez lo hace con un movimiento que conecta presente y memoria. Tras varias temporadas lejos del club, una figura con recorrido internacional y peso propio está lista para volver al lugar donde se formó y debutó profesionalmente.

El regreso no solo responde a una necesidad deportiva, sino que también remueve una etapa exitosa del club. En San Carlos ya hubo gestos, mensajes en redes y pistas evidentes que anticipan una presentación oficial inminente, en uno de los retornos más simbólicos del mercado cruzado.

🔄 El regreso que ilusiona a Universidad Católica para la temporada 2026

El nombre que vuelve a tomar protagonismo en San Carlos es el de Natalia Campos, una arquera con recorrido, liderazgo y una historia profundamente ligada a Universidad Católica. Tras seis años fuera del club, su retorno aparece como una apuesta fuerte para reforzar un puesto estratégico de cara a la temporada 2026.

Luego de defender a Unión Española durante todo el 2025, Campos regresa al lugar donde dio sus primeros pasos en el profesionalismo y donde construyó una parte esencial de su carrera. Su vuelta no es solo un movimiento de mercado: es una señal clara de jerarquía y experiencia para una posición sensible dentro del plantel cruzado.

Su historia con la UC comenzó en 2008, cuando debutó en el arco del primer equipo. Desde entonces, se mantuvo ligada al club hasta 2019, consolidándose como una de las referentes del plantel. En ese periodo también sumó experiencias fuera de la precordillera, con pasos por Audax Italiano y un préstamo a Colo Colo para disputar la Copa Libertadores 2016, que ampliaron su rodaje competitivo.

Tras cerrar ese primer ciclo en Universidad Católica, dio el salto al fútbol europeo. En España defendió al Albacete, donde fue titular indiscutida y vivió una de las etapas más sólidas de su carrera. La irrupción de la pandemia truncó su continuidad en Europa y terminó abriendo la puerta a su regreso al fútbol chileno.

En 2021 fichó por Universidad de Chile, donde fue pieza clave en uno de los periodos más exitosos del club en los últimos años. Allí conquistó el título nacional y alcanzó un histórico cuarto lugar en la Copa Libertadores, manteniéndose como referente del plantel hasta 2024.

Las diferencias deportivas con el cuerpo técnico marcaron su salida del CDA y derivaron en su arribo a Unión Española, donde completó toda la temporada 2025 con regularidad. Ahora, con ese recorrido a cuestas y una trayectoria marcada por títulos, desafíos internacionales y liderazgo, Campos vuelve a Universidad Católica para cerrar un círculo que conecta pasado, presente y ambición deportiva.

🌍 Mundial, Juegos Olímpicos y una noche inolvidable con Chile

La arquera es una referente histórica del fútbol chileno. Fue seleccionada nacional durante más de una década y compartió el arco con Christiane Endler.

Disputó el Mundial de Francia 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Uno de los hitos más recordados de su carrera ocurrió el 12 de noviembre de 2019, cuando atajó un penal a Sam Kerr en Adelaide, frente a Australia.

👀 Las señales que anticipan la presentación oficial en San Carlos

Durante la mañana de este martes, las redes oficiales del club comenzaron a entregar pistas claras: primero la imagen de un arco vacío y luego una palabra en inglés —back— que no pasó desapercibida entre los hinchas cruzados.

Todo apunta a que la presentación oficial será cuestión de horas, cerrando uno de los regresos más significativos del mercado de Universidad Católica para 2026.

📰 En resumen

Universidad Católica concreta un regreso clave tras seis años

Natalia Campos vuelve al club donde debutó profesionalmente

Tiene experiencia en Europa, títulos locales y trayectoria internacional

Fue mundialista y olímpica con la Selección Chilena

La presentación oficial en San Carlos es inminente

