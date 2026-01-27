Durante semanas, el nombre del campeón de América fue uno de los más repetidos en el mercado de pases, apareciendo en la órbita de clubes como Colo Colo, Everton y, sobre todo, como el gran anhelo de los hinchas de Universidad Católica para reforzar la zaga.

Pero el destino quiso otra cosa. Enzo Roco terminó estampando su firma en Palestino, una decisión que sorprendió a muchos y que hoy el propio defensor se encarga de aclarar, revelando el factor clave que inclinó la balanza hacia La Cisterna por sobre el regreso a la precordillera.

🚪 ¿Por qué Enzo Roco no volvió a la UC?

Para los fanáticos cruzados, el regreso de Enzo Roco parecía el paso lógico tras cerrar su etapa en el extranjero. Sin embargo, aunque desde la dirigencia de Universidad Católica no veían con malos ojos el retorno del canterano, la operación terminó frustrándose por una determinación estrictamente técnica.

Según reveló el medio partidario Punto Cruzado, fue el entrenador Daniel Garnero quien optó por no contar con el zaguero para su proyecto deportivo. El estratega argentino prefirió buscar otro perfil de defensor para conformar su plantel de cara a la temporada 2026, inclinándose finalmente por la contratación de Juan Ignacio Díaz, proveniente de O’Higgins de Rancagua, cerrándole así la puerta al ovallino en el club que lo vió nacer.

🇵🇸 El portazo que cambió el rumbo de Enzo Roco

Con el escenario complejo en Universidad Católica y los rumores en otros grandes ya disipados, el rechazo en San Carlos terminó empujando al zaguero hacia un nuevo destino: Palestino. El cuadro árabe apareció con una propuesta que sedujo al jugador no solo en lo deportivo, sino también en lo humano.

“Palestino es un club que lleva años luchando arriba, disputando copas internacionales y haciendo las cosas serias”, explicó Enzo Roco en Radio ADN al referirse a su elección. Además, puso especial énfasis en el ambiente que encontró en La Cisterna, un factor clave para dejar atrás el fallido regreso a la uc: “Es un club que tiene una estructura definida, es muy familiar y me han hecho sentir muy importante dentro del proyecto”.

⚽ El rol de Enzo Roco en Palestino

A sus 33 años, y tras pasos por el fútbol de España, Turquía, México y Arabia Saudita, el defensor asume un nuevo rol en su carrera: el de líder dentro del plantel. Con experiencia de sobra, el defensor fue claro al explicar el momento que atraviesa.

“Creo que cumplí un ciclo jugando fuera de Chile. Ahora me siento con la energía para traspasar mi experiencia a los más jóvenes y poder conseguir cosas importantes”, aseguró.

En el corto plazo, el gran foco estará puesto en la Copa Sudamericana. Un escenario desafiante que asume con ambición y convicción: “El máximo desafío es poder lograr algún título. Podemos lograr grandes cosas en Palestino”.

Con la pretemporada en marcha, Enzo trabaja a toda máquina para ponerse a punto físicamente. Su estreno oficial podría darse más temprano que tarde, ya que Palestino debutará de local en el Campeonato Nacional este 1 de febrero frente a Ñublense, un escenario ideal para que el defensor sume sus primeros minutos con la camiseta árabe.

Sin embargo, el gran desafío ya aparece marcado en el calendario. El próximo 4 de marzo, Palestino deberá medirse ante Universidad de Chile por la primera fase de la Copa Sudamericana, Un cruce especial que marcará el inicio de una nueva etapa para Roco, esta vez con la camiseta árabe y con la convicción de haber elegido el lugar donde se sintió realmente valorado.