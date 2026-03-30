En un duelo que estuvo marcado por la contundencia visitante desde el primer minuto en el Estadio Municipal de La Cisterna, el equipo rancagüino no perdonó los errores defensivos del cuadro local y se quedó con una importante victoria por 1-3. Lo llamativo del partido fue la letal conexión ofensiva de O’Higgins, donde la dupla de Arnaldo Castillo y Francisco González fue una verdadera pesadilla para la zaga de Palestino durante todo el compromiso válido por la Fecha 3 del certamen.
Los goles de Palestino vs O’Higgins por la Copa de la Liga 2026
Arnaldo Castillo abrió la cuenta para la visita cuando apenas corrían 2′ minutos, era el 0-1 para los forasteros. El mismo Castillo en los 51′ estiró las cifras en el 0-2, nuevamente tras asistencia de Francisco González. Comenzado el último tramo del partido, Francisco González coronó su gran actuación y anotó en el 69′, decretando el 0-3 transitorio. Pero vino una rápida respuesta del local, y Francisco Montes descontó para los árabes en el 71′, sentenciando el 1-3 final en La Cisterna.
¿Cuándo vuelven a jugar Palestino vs O’Higgins?
Palestino
- 🆚 Universidad Católica
- 🏟️ Estadio Claro Arena
- 📅 Jueves 2 de abril
- 🕒 18:00 horas
O’Higgins
- 🆚 Audax Italiano
- 🏟️ Estadio El Teniente
- 📅 Viernes 3 de abril
- 🕒 20:00 horas