En un duelo que estuvo marcado por la contundencia visitante desde el primer minuto en el Estadio Municipal de La Cisterna, el equipo rancagüino no perdonó los errores defensivos del cuadro local y se quedó con una importante victoria por 1-3. Lo llamativo del partido fue la letal conexión ofensiva de O’Higgins, donde la dupla de Arnaldo Castillo y Francisco González fue una verdadera pesadilla para la zaga de Palestino durante todo el compromiso válido por la Fecha 3 del certamen.

Los goles de Palestino vs O’Higgins por la Copa de la Liga 2026

Arnaldo Castillo abrió la cuenta para la visita cuando apenas corrían 2′ minutos, era el 0-1 para los forasteros. El mismo Castillo en los 51′ estiró las cifras en el 0-2, nuevamente tras asistencia de Francisco González. Comenzado el último tramo del partido, Francisco González coronó su gran actuación y anotó en el 69′, decretando el 0-3 transitorio. Pero vino una rápida respuesta del local, y Francisco Montes descontó para los árabes en el 71′, sentenciando el 1-3 final en La Cisterna.

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El atacante de O'Higgins, en el inicio del partido, apareció con un cabezazo mortal para el 1-0 ante Palestino en este #MatchdayLunes de la Fecha 3 en la #CopaDeLaLiga2026.



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Arnaldo Castillo aprovechó un exquisito centro a tres dedos de Francisco González y, tras otro increíble salto, anotó el 2-0 de O'Higgins ante Palestino en este #MatchdayLunes de la Fecha 3 en la #CopaDeLaLiga2026.



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Francisco Montes soltó un zapatazo de otro partido y descontó para Palestino, que cae 1-3 ante O'Higgins en este #MatchdayLunes de la Fecha 3 en la #CopaDeLaLiga2026.



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¿Cuándo vuelven a jugar Palestino vs O’Higgins?

Palestino

🆚 Universidad Católica

🏟️ Estadio Claro Arena

📅 Jueves 2 de abril

🕒 18:00 horas

O’Higgins