Palestino y O’Higgins se enfrentan en un duelo clave por la Copa de la Liga 2026, en un partido que puede marcar diferencias importantes en la lucha por avanzar en la fase de grupos. El compromiso se jugará este lunes 30 de marzo en el Estadio Municipal de La Cisterna, en una jornada donde ambos equipos necesitan sumar.

El choque entre Palestino vs O’Higgins no solo enfrenta a dos equipos de alto nivel, sino que también pone en juego puntos fundamentales en el Grupo C, donde cada resultado puede ser decisivo para definir al clasificado a las semifinales del torneo.

¿Quién transmite en vivo Palestino vs O’Higgins?

Para ver el partido de Palestino vs O’Higgins por la Copa de la Liga 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.

📡 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium 💻 Streaming: HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs O’Higgins por la Copa de la Liga 2026?

Palestino y O’Higgins se enfrentan este lunes 30 de marzo a las 20:30 horas por una nueva fecha de la Copa de la Liga 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna.

📆 Fecha: Lunes 30 de marzo

Lunes 30 de marzo 🕛 Horario: 20:30 horas

20:30 horas 🏟️ Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna

Árbitros del partido entre Palestino vs O’Higgins

La organización ya definió al equipo arbitral para el duelo entre Palestino y O’Higgins por la Copa de la Liga 2026.

Árbitro: Francisco Gilabert

Francisco Gilabert 1er asistente: Manuel Marín

Manuel Marín 2do asistente: Felipe Jara

Felipe Jara Cuarto árbitro: Matías Assadi

Matías Assadi VAR: José Cabero

José Cabero AVAR: Alejandro Molina

¿Cómo llegan Palestino y O’Higgins a este partido?

O’Higgins llega a este compromiso como líder del Grupo C con 4 puntos en dos partidos, posicionándose como uno de los equipos más sólidos en este inicio de la Copa de la Liga 2026. En su último encuentro, el cuadro rancagüino se impuso por 2-1 ante Everton, un triunfo que le permitió quedar en lo más alto de la tabla.

Por su parte, Palestino vive un arranque más complejo en el torneo. El elenco árabe se ubica en la cuarta posición del grupo con solo 1 punto, y viene de igualar 1-1 frente a Deportes Limache en su último partido, resultado que lo obliga a sumar para no quedar rezagado en la pelea por la clasificación.

Este escenario convierte el duelo entre Palestino vs O’Higgins en un partido clave, con un líder que busca consolidarse y un equipo que necesita reaccionar para seguir con vida en el torneo.

Formación de Palestino vs O’Higgins

Posible formación: Sebastián Salas; Vicente Espinoza, Enzo Roco, Fernando Meza, Jason Leon; Nicolás Meza, Sebastián Gallegos, Gonzalo Tapia; Jonathan Benítez, Bryan Carrasco y Nelson Da Silva. DT: Cristián Muñoz.

Formación de O’Higgins vs Palestino

Posible formación: Omar Carabalí; Benjamín Rojas,Nicolás Garrido,Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Maturana, Gabriel Pinto, Juan Leiva; Bastián Yáñez, Francisco González y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.