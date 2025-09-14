El entrenador Gustavo Álvarez entregó buenas noticias a los hinchas de U de Chile, ya que entregó la fecha de regreso del delantero Lucas Di Yorio, la que es antes de lo esperado.

Esto lo hizo en conferencia de prensa después de la victoria por 3-0 ante Colo Colo en la Supercopa en el estadio Santa Laura.

📅 La fecha del regreso de Lucas Di Yorio en U de Chile

Álvarez confirmó que Lucas Di Yorio “estará disponible para la revancha con Alianza Lima”, es decir en una semana y media más, el jueves 25 de septiembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Esto sorprende porque recién el pasado viernes fue operado Di Yorio por un problema de meniscos, operación que hace tiempo venían posponiendo por la larga duración de la recuperación, por lo que es extraño esto que señala Álvarez.

Además, aseguró que también están en la etapa final de su recuperación Israel Poblete y Nicolás Ramírez.

📋 El análisis de Gustavo Álvarez de la victoria de U de Chile en la Supercopa

Sobre la Supercopa ganada por U de Chile ante Colo Colo, Gustavo Álvarez señaló: “Fue una superioridad permanente. No observé un antes o después desde la expulsión (del defensa albo Sebastián Vegas). Me parece que generamos situaciones de gol todo el partido, es un resultado justo”.

“Hay que ganar como sea, jugando bien siempre van a existir más posibilidades y fue lo que se hizo, entonces las finales son así. El camino más corto es jugando bien, no hay que traicionar la idea por ser un partido determinante”, cerró.

