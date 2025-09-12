La Supercopa 2025 abre la temporada de títulos en el fútbol chileno con un Superclásico de alto voltaje. En Independencia se miden Colo Colo, dueño de 4 coronas del torneo (2017, 2018, 2022 y 2024), y la U de Chile, campeona en 2015, que busca volver a levantar la copa en su cuarta participación.

Será además el debut oficial de Fernando Ortiz al mando del Cacique, frente a una U que quiere dar el golpe y comenzar el año con un festejo. Con el antecedente fresquito del 1-0 albo del 31 de agosto por el torneo local, el choque promete intensidad, ajustes tácticos y definición directa por un trofeo.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs U de Chile?

El partido por la Supercopa se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, Independencia.

📅 Día y hora: Domingo 14 de septiembre – 15:00 horas

🏟️ Estadio: Santa Laura

📺 ¿Dónde ver EN VIVO la Supercopa Colo Colo vs U de Chile?

💻 TV: TNT Sports Premium y TNT Sports HD

📲 Streaming: HBO Max

💻 ¿Cómo ver GRATIS la Supercopa Colo Colo vs U de Chile?

La Supercopa 2025 se transmite por señales de pago, pero los suscriptores de TNT Sports Premium pueden acceder a la señal online mediante la app Estadio TNT Sports y en HBO Max sin costo adicional.

📝 La posible formación de Colo Colo va U de Chile por la Supercopa 2025

El ciclo Fernando Ortiz arrancaría con sello propio: 4-2-3-1, presión alta y un mediocampo renovado. El “Tano” apostaría por Tomás Alarcón junto a Vicente Pizarro y, por rendimiento, deja fuera al capitán Esteban Pavez para este arranque. En el fondo, Jonathan Villagra gana la pulseada ante la baja de Alan Saldivia y se afirma con Sebastián Vegas; por fuera, Isla y Wiemberg ofrecen salida. Arriba, Javier Correa es el ‘9’ de referencia con Lucas Cepeda cargando por izquierda y Vidal–Aquino flotando entre líneas para activar la segunda jugada.

Probable XI del Cacique:

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Tomás Alarcón; Arturo Vidal, Claudio Aquino, Lucas Cepeda; Javier Correa.

DT: Fernando Ortiz.

📝 La posible formación de la U de Chile vs Colo Colo por la Supercopa

El DT Gustavo Álvarez deberá mover piezas puesto que Lucas Di Yorio será operado y se perderá este cotejo y la llave contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana. En el arco se mantendrá Cristopher Toselli; en la zaga aparecen Nicolás Ramírez–Franco Calderón–Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal gana proyección por derecha gracias al ingreso de Ramírez, mientras que por izquierda asoma Felipe Salomoni. En el medio, Charles Aránguiz e Israel Poblete ordenan y sostienen a un Javier Altamirano libre para conectar. Arriba, con Di Yorio out, Nicolás Guerra asoma como alternativa para acompañar a Lucas Assadi, que llega en buen momento.

Probable XI de la U de Chile:

Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.

DT: Gustavo Álvarez.

👨‍⚖️ ¿Quién es el árbitro de la Supercopa 2025 Colo Colo vs U de Chile?

El juez designado es Felipe González Alveal, con Miguel Rocha y Juan Serrano como asistentes. Mathias Riquelme será el cuarto árbitro; en el VAR, Piero Maza y en el AVAR, Carlos Venegas.

📊 Historial del Superclásico Colo Colo vs U de Chile

En Primera División se han jugado 198 partidos oficiales. Con el 1-0 del 31 de agosto en el Monumental, Colo Colo estiró su ventaja.

✅ Triunfos Colo Colo: 90

🔵 Triunfos U. de Chile: 50

🤝 Empates: 58

⚽ Goles Colo Colo: 329

⚽ Goles U. de Chile: 243

⏱️ Colo Colo vs U de Chile EN VIVO: minuto a minuto

