U de Chile derrotó con gran claridad a Colo Colo por 3-0 en el estadio Santa Laura y conquistó el título de la Supercopa 2025, mostrando una gran expresión de fútbol y amargando el debut del técnico Fernando Ortiz en el Cacique.

Los Azules ganaron por segunda vez esta corona, tras haberlo hecho el 2015 en Temuco a costa de U de Concepción, y ahora llega con la moral en alto para el duelo en Perú ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

⚽ Los goles de U de Chile vs Colo Colo por la Supercopa 2025

Matías Sepúlveda abrió la cuenta con un gran derechazo en los 18 minutos a favor de U de Chile, cuando ya el elenco de Gustavo Álvarez era muy superior.

En los 30’ comenzaron minutos terroríficos para Colo Colo, que sufrió la expulsión de Sebastián Vegas y las lesiones de Javier Correa y Jonathan Villagra.

Esto dejó en gran pie a la U, que definió el partido a su favor con los tantos de Nicolás Guerra en los 37’ y Lucas Assadi en los 60’. ¡Fue un gran partido de los Azules!

🔵 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

El próximo duelo de U de Chile será este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile ante Alianza Lima en Perú por los cuartos de final de ida en la Copa Sudamericana.

⚪⚫ ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo tiene su próximo duelo el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas ante Deportes Iquique en el estadio Monumental en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2025.

Resumen U de Chile vs Colo Colo

Supercopa – 2024 Final
Colo Colo
14/09/2025 15:00
0
3
Descanso : 0 2
Finalizado
Universidad de Chile
  • Claudio Aquino 15′
  • Daniel Gutierrez 45′
  • Emiliano Amor 71′
  • Sebastian Vegas 26′
  • Matias Sepulveda 18′
  • Nicolas Guerra 38′
  • Lucas Assadi 50′
  • Charles Aránguiz 6′
  • Lucas Assadi 9′
  • Javier Altamirano 25′
  • Matias Zaldivia 63′
  • Nicolas Guerra 71′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
84 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Felipe Salomoni
84 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Matias Sepulveda
84 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Sebastian Rodriguez
84 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Marcelo Díaz
80 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Leandro Fernandez
80 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Lucas Assadi
79 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Nicolas Fernandez
79 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Charles Aránguiz
74 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Rodrigo Contreras
74 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Nicolas Guerra
71 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Nicolas Guerra
71 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Emiliano Amor
66 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Marcos Bolados
66 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Mauricio Isla
63 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Matias Zaldivia
50 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Matias Sepulveda
50 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Lucas Assadi
45 + 5 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Daniel Gutierrez
46 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Victor Mendez
46 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Esteban Pavez
46 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Arturo Vidal
46 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Claudio Aquino
44 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Daniel Gutierrez
44 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Jonathan Villagra
38 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Nicolas Guerra
33 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Salomon Rodriguez
33 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Javier Correa
33 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Emiliano Amor
33 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Leandro Hernandez
26 ‘
Colo Colo
Tarjeta roja : Sebastian Vegas
25 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Javier Altamirano
18 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Javier Altamirano
18 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Matias Sepulveda
17 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Javier Altamirano
15 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Claudio Aquino
9 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Lucas Assadi
6 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Charles Aránguiz
Colo Colo
4-1-4-1
Fernando de Paul 30
Fernando
de
Paul
Mauricio Isla 22
Mauricio
Isla
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Sebastian Vegas 6
Sebastian
Vegas
Erick Wiemberg 21
Erick
Wiemberg
Esteban Pavez 8
Esteban
Pavez
Vicente Pizarro 34
Vicente
Pizarro
Claudio Aquino 10
Claudio
Aquino
Leandro Hernandez 24
Leandro
Hernandez
Lucas Cepeda 32
Lucas
Cepeda
Javier Correa 9
Javier
Correa
  • Entrenador
  • 0
    Hugo Gonzalez
  • Suplentes
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 3
    Daniel Gutierrez
  • 15
    Emiliano Amor
  • 17
    Cristian Riquelme
  • 13
    Bruno Gutierrez
  • 25
    Tomas Alarcon
  • 5
    Victor Mendez
  • 23
    Arturo Vidal
  • 11
    Marcos Bolados
  • 19
    Salomon Rodriguez
  • 49
    Manley Clerveaux
  • 36
    Jerall Astudillo
Universidad de Chile
4-2-3-1
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Nicolas Guerra 11
Nicolas
Guerra
Franco Calderon 2
Franco
Calderon
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Matias Sepulveda 16
Matias
Sepulveda
Marcelo Díaz 21
Marcelo
Díaz
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Fabian Hormazabal 17
Fabian
Hormazabal
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
Lucas Assadi 10
Lucas
Assadi
Matias Zaldivia 22
Matias
Zaldivia
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Alvarez
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 3
    Ignacio Tapia
  • 6
    Nicolas Fernandez
  • 9
    Leandro Fernandez
  • 13
    David Bascur
  • 15
    Felipe Salomoni
  • 23
    Ignacio Vasquez
  • 24
    Antonio Diaz
  • 27
    Rodrigo Contreras
  • 32
    Benjamin Aravena
  • 40
    Ruben Vera
  • 14
    Sebastian Rodriguez
1
soccer.rcards
0
13
Faltas Cometidas
15
1
Fuera de Juego
4
44
Posesión de Balón
56
3
Tarjetas Amarillas
5
5
Tiros Fuera
4
3
Tiros Bloqueados
3
3
Tiros a Puerta
9
5
Corners
4
1
Tarjetas Rojas
0
0
Penaltis
0
12
Tiros Libres
11
6
Paradas
3
11
Intentos de Gol
16
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
6
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
1
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
3
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
1
Corners 1ª Mitad
2
3
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
8
Faltas Cometidas 1ª Mitad
9
5
Faltas Cometidas 2ª Mitad
5
Últimos enfrentamientos
COL 0 – 3 UNI 14/09/2025
COL 1 – 0 UNI 31/08/2025
UNI 2 – 1 COL 12/07/2025
COL 0 – 0 UNI 10/08/2024
UNI 1 – 0 COL 10/03/2024