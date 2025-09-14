U de Chile derrotó con gran claridad a Colo Colo por 3-0 en el estadio Santa Laura y conquistó el título de la Supercopa 2025, mostrando una gran expresión de fútbol y amargando el debut del técnico Fernando Ortiz en el Cacique.
Los Azules ganaron por segunda vez esta corona, tras haberlo hecho el 2015 en Temuco a costa de U de Concepción, y ahora llega con la moral en alto para el duelo en Perú ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.
⚽ Los goles de U de Chile vs Colo Colo por la Supercopa 2025
Matías Sepúlveda abrió la cuenta con un gran derechazo en los 18 minutos a favor de U de Chile, cuando ya el elenco de Gustavo Álvarez era muy superior.
En los 30’ comenzaron minutos terroríficos para Colo Colo, que sufrió la expulsión de Sebastián Vegas y las lesiones de Javier Correa y Jonathan Villagra.
Esto dejó en gran pie a la U, que definió el partido a su favor con los tantos de Nicolás Guerra en los 37’ y Lucas Assadi en los 60’. ¡Fue un gran partido de los Azules!
🔵 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?
El próximo duelo de U de Chile será este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile ante Alianza Lima en Perú por los cuartos de final de ida en la Copa Sudamericana.
⚪⚫ ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?
Colo Colo tiene su próximo duelo el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas ante Deportes Iquique en el estadio Monumental en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2025.
Resumen U de Chile vs Colo Colo
- Claudio Aquino 15′
- Daniel Gutierrez 45′
- Emiliano Amor 71′
- Sebastian Vegas 26′
- Matias Sepulveda 18′
- Nicolas Guerra 38′
- Lucas Assadi 50′
- Charles Aránguiz 6′
- Lucas Assadi 9′
- Javier Altamirano 25′
- Matias Zaldivia 63′
- Nicolas Guerra 71′
de
Paul
Isla
Villagra
Vegas
Wiemberg
Pavez
Pizarro
Aquino
Hernandez
Cepeda
Correa
- Entrenador
-
0Hugo Gonzalez
- Suplentes
-
12Eduardo Villanueva
-
3Daniel Gutierrez
-
15Emiliano Amor
-
17Cristian Riquelme
-
13Bruno Gutierrez
-
25Tomas Alarcon
-
5Victor Mendez
-
23Arturo Vidal
-
11Marcos Bolados
-
19Salomon Rodriguez
-
49Manley Clerveaux
-
36Jerall Astudillo
Castellon
Guerra
Calderon
Guerrero
Sepulveda
Díaz
Aránguiz
Hormazabal
Altamirano
Assadi
Zaldivia
- Entrenador
-
0Gustavo Alvarez
- Suplentes
-
1Cristopher Toselli
-
3Ignacio Tapia
-
6Nicolas Fernandez
-
9Leandro Fernandez
-
13David Bascur
-
15Felipe Salomoni
-
23Ignacio Vasquez
-
24Antonio Diaz
-
27Rodrigo Contreras
-
32Benjamin Aravena
-
40Ruben Vera
-
14Sebastian Rodriguez