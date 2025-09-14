U de Chile derrotó con gran claridad a Colo Colo por 3-0 en el estadio Santa Laura y conquistó el título de la Supercopa 2025, mostrando una gran expresión de fútbol y amargando el debut del técnico Fernando Ortiz en el Cacique.

Los Azules ganaron por segunda vez esta corona, tras haberlo hecho el 2015 en Temuco a costa de U de Concepción, y ahora llega con la moral en alto para el duelo en Perú ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

⚽ Los goles de U de Chile vs Colo Colo por la Supercopa 2025

Matías Sepúlveda abrió la cuenta con un gran derechazo en los 18 minutos a favor de U de Chile, cuando ya el elenco de Gustavo Álvarez era muy superior.

En los 30’ comenzaron minutos terroríficos para Colo Colo, que sufrió la expulsión de Sebastián Vegas y las lesiones de Javier Correa y Jonathan Villagra.

Esto dejó en gran pie a la U, que definió el partido a su favor con los tantos de Nicolás Guerra en los 37’ y Lucas Assadi en los 60’. ¡Fue un gran partido de los Azules!

🔵 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

El próximo duelo de U de Chile será este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile ante Alianza Lima en Perú por los cuartos de final de ida en la Copa Sudamericana.

⚪⚫ ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo tiene su próximo duelo el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas ante Deportes Iquique en el estadio Monumental en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2025.

Resumen U de Chile vs Colo Colo