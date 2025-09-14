Colo Colo lo está pasando pésimo en la Supercopa ante U de Chile: los Albos pierden contra los Azules y ahora sufrieron la pérdida de tres jugadores en el primer tiempo, todo esto cuando rondaban los 30 minutos.

El motivo es una expulsión y dos lesiones, que llega a complicar en demasía el debut del entrenador Fernando Ortiz.

🟥 Un expulsado y dos lesionados en Colo Colo ante U de Chile

Corría el minuto 30 de juego y llegó la expulsión para Colo Colo: Sebastián Vegas bajó a Nicolás Guerra y el árbitro consideró que se trató de una jugada manifiesta de gol, por lo que tras ir al VAR mostró la tarjeta roja.

En la misma jugada, Javier Correa se lanzó al piso por una lesión muscular y debió salir de la cancha. Entonces hubo dos cambios: Emiliano Amor ingresó para cubrir la zona defensiva (el juvenil Leandro Hernández fue al sacrificio) y Salomón Rodríguez por Correa.

Minutos después ocurrió una acción muy desafortunada: Jonathan Villagra recibió un golpe en su cabeza por parte de Mauricio Isla, con su rodilla, acción que ocurrió de sin intencionalidad, pero que sacó de la cancha al defensa. Daniel Gutiérrez entró en su lugar.

👑 Los lamentos de Vidal al borde de la cancha

Cada vez que ocurrían estas situaciones, al igual que los goles en contra, Arturo Vidal se tomaba la cabeza con mucha frustración, a sabiendas de que las cámaras iban a captar su reacción.

El King asoma como buena posibilidad para el segundo tiempo en Colo Colo, si es que se necesita experiencia para buscar la remontada.

