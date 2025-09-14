Se acabó la espera. Tras semanas de incertidumbre, finalmente este domingo se llevará a cabo la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde ambos elencos irán en busca de su primer título de la temporada.

Para este partido las autoridades impusieron estrictas medidas de seguridad para evitar incidentes, el más llamativo fue que el ingreso solo está permitido para mayores de 55 años, lo que ha dejado una llamativa imagen en el Estadio Santa Laura.

🏟️ El llamativo ambiente de la Supercopa

Si bien el aforo permitido es de 9.950 hinchas, según informó la propia ANFP se habían vendido alrededor de mil entradas para el definitorio duelo entre azules y albos.

Por ello, el reducto de Independencia se encuentra prácticamente vacío a una hora del inicio de la final. Los primeros en llegar fueron algunos hinchas azules, los que se apostaron en las tribunas y galerías, dando un poco de color al estadio.