Fernando Ortiz lleva varios días como DT de Colo Colo y ya tiene un diagnóstico de lo que debe mejorar el equipo para conseguir su primer objetivo de lo que resta de año: la Supercopa ante U de Chile.

😮 El diagnóstico de Fernando Ortiz sobre Colo Colo

En diálogo con DSports, Fernando Ortiz dio a conocer que el factor urgente que debe mejorar Colo Colo para levantar su nivel es el aspecto anímico, ya que confía en la capacidad futbolística de sus jugadores.

“Me gustan los desafíos, tengo que sacar un equipo sumamente jerárquico y con mucha calidad de jugadores, jóvenes que quieren jugar, eso me entusiasma, y sacarlo adelante. Considero que hay un nivel interesante en la plantilla para salir de la situación, levantar lo anímico será fundamental”, añadió.

Además, no le hace el quite a la misión de ganar la Supercopa ante U de Chile: “El primer objetivo es tratar de sacar adelante el partido el día 14, repetir el triunfo y darle a nuestra hinchada un alegría más, dándole un título más. Y luego, Colo Colo no se puede permitir no estar en una competencia internacional”.

Finalmente, habló del sistema que quiere ocupar: “Me gusta el 4-2-3-1. Tengo, afortunadamente, un plantel para que yo pueda hacer el juego que me gusta”.

