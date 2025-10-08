El próximo 23 de octubre, la Universidad de Chile enfrentará a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. La incertidumbre sobre el estadio donde se disputaría el partido mantenía en vilo a los hinchas azules, debido a la ocupación del Estadio Nacional por el Mundial Sub 20.

Finalmente, la U recibió una excelente noticia: el duelo se jugará en su localía habitual, el Estadio Nacional. Según información de AS Chile, la dirigencia del club logró un acuerdo con la administración del recinto y con el Ministerio del Deporte, quedando solo pendientes los últimos detalles para la confirmación oficial.

⚽ El Estadio Nacional vuelve a ser la casa de la U

Cabe recordar que según lo mencionado por el Ministro Jaime Pizarro, la cercanía entre la finalización del Mundial Sub 20, el 19 de octubre, y la semifinal de Sudamericana, programada para el 23, era uno de las piedras de tope para confirmar el coloso de Ñuñoa. Según el mismo jefe de cartera, la FIFA había establecido que el estadio debía estar disponible una semana después del evento, para desmontar transmisiones y brandeo.

Aunque el partido se jugará sin público por el castigo tras los incidentes en Avellaneda, la noticia representa un alivio para los jugadores y cuerpo técnico de Gustavo Álvarez. A diferencia de los cuartos de final contra Alianza Lima, donde la U tuvo que trasladarse hasta Coquimbo y jugar en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, esta vez los azules mantendrán Santiago como su escenario.