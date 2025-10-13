Universidad de Chile volvió a sumar de a tres en el Campeonato Nacional tras vencer a Palestino por 2-1. Más allá de la victoria, lo más destacado fue la actitud del equipo que, pese a tener un jugador menos gran parte del partido, logró resistir y sacar adelante un duelo clave.

Matías Zaldivia, capitán azul, valoró el esfuerzo colectivo y reafirmó que aún creen en la lucha por el título. También destacó que este tipo de partidos les sirve como preparación para la semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús.

❓¿Puede la U de Chile pelear el título del Campeonato Nacional 2025?

Sí, aunque la diferencia de puntos con el líder es grande, en Universidad de Chile mantienen viva la esperanza. “Hasta que numéricamente nos dé, no vamos a tirar la toalla”, aseguró Zaldivia tras el partido. La U está a 14 puntos de Coquimbo Unido, con 21 aún por jugarse, y pese a lo difícil del escenario, el plantel cree en una remontada.

El defensa también recordó que el triunfo ante Palestino “era clave porque es un rival directo por el campeonato”, reafirmando la importancia del resultado.

🔵Lo que dijo Zaldivia sobre el triunfo con uno menos

Zaldivia se mostró satisfecho por la entrega del equipo: “Hasta el penal era un partido perfecto. Después se hizo muy trabado”, explicó. El equipo jugó con 10 hombres durante buena parte del encuentro y eso obligó a modificar el plan. “Nos cerramos bien y todos hicieron un esfuerzo enorme por los tres puntos”, dijo.

El capitán azul no escondió su felicidad por volver a estar “allá arriba en el Campeonato”, refiriéndose al retorno al segundo puesto de la tabla tras este nuevo triunfo.

⚽ Este partido sirve como preparación para la Copa Sudamericana

Definitivamente.

Zaldivia fue claro: “Este duelo nos sirve para entrar en ritmo para el partido por la Sudamericana”. Universidad de Chile enfrentará a Lanús en semifinales y necesita llegar con rodaje y confianza, algo que este tipo de encuentros les entrega.