Independiente no olvida el episodio con U de Chile: el Rojo volvió a disparar contra los Azules por la barbarie de Avellaneda, que provocó su descalificación de la Copa Sudamericana.

Fue el secretario general del elenco de Avellaneda, Daniel Seoane, el que volvió a referirse al triste episodio que, además, dejó a ambos elencos castigados con varios partidos sin público como local en torneos internacionales (en el caso de la U son 7 duelos y ya cumplió 1).

🤬 Independiente volvió a apuntar a U de Chile por el escándalo de Avellaneda

Seoane habló en el medio partidario De la Cuna al Infierno y señaló: “El cimbronazo de Chile nos trajo muchos problemas. La Conmebol no nos ha girado la plata y nos descontó las multas”.

“Todavía no giró las diferencias. Siempre recaudábamos entre 150 mil y 200 mil dólares por partido. Hoy estamos perdiendo 50-60 mil dólares por partido. Por lo que pasó, la gente por el miedo no va a la cancha”, añadió.

“Estamos en una situación donde Independiente tuvo una turbulencia fuerte. Pero la acomodamos”, continuó, agregando después: “Lo primero es pedirle disculpas a la gente por lo que pasó. Nunca imaginamos la barbarie de ellos”.

📲 Para saber más de U de Chile mantente conectado con el canal de Google Discover de Al Aire Libre.