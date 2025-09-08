La eliminación de Independiente en la Copa Sudamericana dejó una fuerte reacción del plantel. En un video difundido en redes sociales, los referentes del equipo encabezaron un comunicado en rechazo a lo resuelto por Conmebol. El mensaje fue respaldado por todo el grupo, que se mostró unido frente a la situación.

Luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, los futbolistas del Rojo, encabezados por Iván Marcone, Rodrigo Rey y Federico Mancuello, emitieron un largo comunicado en repudio a la decisión tomada por Conmebol.



⚽ ¿Qué dijo el plantel de Independiente en el comunicado?

En el registro aparecieron Iván Marcone, Rodrigo Rey y Federico Mancuello leyendo el texto, mientras sus compañeros los respaldaban de pie. “Queremos pedir a los clubes argentinos y a sus jugadores el apoyo que algún día podrían necesitar”, fue una de las frases más potentes.

El comunicado, según publicó El Gráfico, apuntó directamente contra Conmebol, cuestionando la resolución que dejó al Rojo sin chances internacionales. El video rápidamente se viralizó en redes sociales.

🔎 El rol que tuvo Pablo Galdames en la protesta de Independiente

El chileno Pablo Galdames, actual volante del cuadro de Avellaneda, se sumó al respaldo colectivo. Incluso compartió el comunicado en sus redes sociales, mostrando su adhesión al reclamo del grupo.

El gesto de Galdames no pasó inadvertido entre los hinchas chilenos, quienes destacaron la unidad del plantel pese a la eliminación.

📌 ¿Qué busca el plantel con este mensaje a Conmebol?

El comunicado tiene como objetivo instalar el debate sobre las decisiones de Conmebol y pedir solidaridad al resto de los clubes argentinos. Según expresaron, esperan que esta protesta sirva para abrir un camino de mayor transparencia en las competencias sudamericanas.

La imagen de todo el plantel junto a los referentes fue interpretada como una señal de unidad interna en un momento deportivo complicado para Independiente.

