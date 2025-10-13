La U de Chile tiene un duelo pendiente en este Campeonato Nacional frente a Everton. En la oportunidad, se suspendió el juego luego de la tragedia en Avellaneda por Copa Sudamericana.

Durante el Mundial Sub 20 la ANFP dio luces de cuándo se podría jugar este partido entre Azules y Ruleteros y ahora ya es un hecho. El U de Chile vs Everton ya tiene fecha y hora oficial.

📌 ¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre la U y Everton?

El encuentro reprogramado está confirmado para el miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, tal y como lo anticipó el Gerente de Ligas, Yamal Rajab, a principios de mes.

La definición de sede y horario pone fin a semanas de incertidumbre sobre cuándo se disputaría este compromiso crucial para ambos equipos en sus respectivos objetivos de temporada.​

📆El ajustado calendario de la U de Chile

La reprogramación del partido de la U de Chile vs Everton le pone más peso al calendario de la U para la recta final del año.

Los azules jugarán seis partidos en 17 días:

U de Chile vs Lanús, 23 de octubre

U Católica vs U de Chile, 26 de octubre

Lanús vs U de Chile, 30 de octubre

Huachipato vs U de Chile, 2 de octubre

U de Chile vs Everton, 5 de noviembre

U de Chile vs Limache, 9 de novimbre

🥊La pelea de la U de Chile por el Chile 2 de Copa Libertadores 2026

U de Chile quedó muy complicada en su misión de ser campeón. Arrebatarle el título a Coquimbo es una misión imposible, pero el problema Azul es que también se enredó en la lucha por el Chile 2 de Copa Libertadores.

La U fue siempre escolta de Coquimbo y ahora, con el Campeonato Nacional a punto de terminar, se le metió la U Católica, O’Higgins, Audax Italiano y Palestino.

Los Azules necesitan ganar su duelo pendiente con Everton y todos los partidos que le quedan para ir directo a la fase de grupos de la Libertadores.