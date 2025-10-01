Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar debían verse las caras el pasado domingo 24 de agosto por la fecha 21 del Campeonato Nacional. Sin embargo, el partido fue pospuesto debido a la barbarie sufrida por los azules en Avellaneda por la Copa Sudamericana.

En aquella ocasión, los universitarios solicitaron la reprogramación del duelo. Los ruleteros, por su parte, no dudaron en aceptar dicha petición y, además, empatizar con la U.

⚽ ANFP confirma fecha para el U de Chile vs Everton

Si bien no había novedades sobre la reprogramación del partido entre la U de Chile y el elenco viñamarino, en las últimas horas el gerente de ligas de la ANFP, Yamal Rajab, reveló que ya hay una fecha para que ambos equipos se pongan al día.

El representante del ente rector del fútbol chileno contó que el compromiso se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de noviembre, es decir, tras el término de la fecha 26 del torneo, en horario por confirmar.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

El próximo partido de Universidad de Chile está programado para el lunes 13 de octubre, cuando los azules reciban a Palestino desde las 16:00 horas el Estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional.

🔗 Sigue toda la actualidad de Universidad de Chile en Al Aire Libre.