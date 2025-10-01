Nada bien cayó en U de Chile la programación de sus partidos ante Palestino y sobre todo el clásico con U Católica por el campeonato con fechas cercanas a la disputa de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, situación que tensa la relación entre el club estudiantil y la ANFP.

Otro punto que ha enervado los ánimos en la U hacia el ente rector del fútbol chileno tiene que ver con la negativa que se les ha puesto para usar el Estadio Nacional de cara a la ida ante Lanús por las semis del certamen continental, por lo que es un cúmulo de decisiones por las que en la entidad del Chuncho se sienten perjudicados y desde la interna descargaron críticas hacia el organismo que encabeza Pablo Milad.

😶 La evidente molestia en la U con la ANFP

Toda esta situación en la que se encuentran ha despertado una evidente molestia en Universidad de Chile, sobre todo en el directorio de Azul Azul, donde reaccionaron con ácidos comentarios hacia las decisiones de parte de la ANFP.

Fue el director Aldo Marín el que a través de su cuenta de X manifestó su enfado en torno a todo lo ocurrido en los últimos días. “Partido con Palestino un lunes a las 16:00 horas, no quieren que juguemos en el Nacional para la semifinal ida con Lanús, nos convocan jugadores para partido corneta (el amistoso entre Chile y Perú), quieren que juguemos el clásico universitario con menos de 72 horas de diferencia con el partido de ida con Lanús. Curiosamente solo se considera este plazo para el partido siguiente”, lanzó en un primer posteo.

“Después quieren aparecer en la foto cuando nos va bien. Vamos La U no más, contra todo y contra todos“, agrega Marín, para consignar también otro factor del duelo con la UC en el Claro Arena. “Un clásico a mediodía y en pasto sintético”, agrega en su queja.

En Azul Azul siguen en su disputa por las decisiones de la ANFP/ © Photosport

🫵 En Azul Azul ya toman cartas en el asunto por las decisiones de la ANFP

Igualmente, no todo queda solo en protestas en redes sociales en la directiva azul, ya que el propio Marín respondió a un usuario que le pide al menos realizar alguna declaración pública por esta disputa con la ANFP.

“Nosotros estamos agotando todas las instancias para cambiar esto, pero me molesta mucho la falta de criterio“, apuntó Aldo Marín en otra publicación, dejando en claro que en U de Chile intentarán tomas medidas hasta las últimas consecuencias para reacomodar el calendario o resolver el tema de la localía ante Lanús.

