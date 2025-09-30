Universidad de Chile enfrentará un mes clave. Los azules no solo se medirán a Lanús en busca de la final de la Copa Sudamericana, sino que también tendrá partidos decisivos en el Campeonato Nacional en su objetivo de alcanzar el Chile 2.

Por el torneo, los estudiantiles se verán las caras frente a Palestino y Universidad Católica, dos rivales directos en la parte alta de la tabla de posiciones. Y para ello, la ANFP oficializó la programación, la cual seguramente generará molestia en el Centro Deportivo Azul.

😱 La ANFP pone en jaque a la U de Chile

A través de su sitio web oficial, la ANFP dio a conocer la programación de las próximas dos jornadas del torneo, donde Universidad de Chile recibirá a los árabes y visitará a los cruzados, respectivamente.

En la Fecha 24, la U se medirá al ‘Tino’ el próximo 13 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura, mientras que en la Fecha 25 será forastero ante la UC.

Este último ha generado cierta polémica, puesto que está previsto que se juegue entre la llave de los laicos ante Lanús. Algo que finalmente fue confirmado hoy.

📅 ¿Cuándo juega U Católica vs U de Chile?

La ANFP programó el duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile para el próximo domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Claro Arena. Recordar que la U recibirá a Lanús el jueves 23 de octubre a las 19:30 horas y visitará al elenco argentino el jueves 29 a la misma hora.

Así las cosas, los dirigidos por Gustavo Álvarez enfrentarán un complejo panorama en octubre, donde se jugarán gran parte de la temporada ante rivales de gran nivel.

🔗 En Al Aire Libre puedes encontrar toda la actualidad del fútbol chileno.