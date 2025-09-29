U de Chile recientemente dio un paso importante de su temporada al meterse en semifinales de la Copa Sudamericana 2025, motivo de alegría para el club laico pero que a la vez los sigue poniendo en aprietos por el exigente calendario con su participación en paralelo en el Campeonato Nacional.

A los azules ya les pasó que no pudieron convencer a la ANFP de haber reprogramado la Supercopa con Colo Colo en medio de los cuartos de final copero con Alianza Lima, y si bien salieron airosos de esa situación ahora se vuelven a encontrar en un complejo escenario con su participación en el certamen continental, donde se medirán a Lanús, y otro importante desafío a nivel local como es el Clásico Universitario.

⚽ En la U ya avisan de una tajante medida si la ANFP no les da una mano

Luego de haber cumplido uno de sus partidos pendientes ante La Serena y con el duelo pendiente ante Everton sin programación oficial, en la U recién volverán a la cancha el próximo 19 de octubre cuando se midan a Palestino por la Fecha 24 del campeonato.

Luego, vendrá la ida ante Lanús en el Estadio Nacional el día 23 de octubre y la revancha está programada para el 30 del mismo mes. Entre medio, eso sí, está pactado el clásico ante la UC en el Claro Arena para el domingo 26, algo que complica al elenco del Chuncho y por lo que ya solicitaron a la ANFP reprogramar el cruce con los de la precordillera.

Así las cosas, si desde el ente rector del fútbol chileno no ceden a la petición, desde la U ya advirtieron de una potente medida para enfrentarse a la UC. “Si no se reprograma ese partido del 26 de octubre, en U de Chile jugarán con equipo alternativo sí o sí. Esto, porque Lanús no jugará ese fin de semana por las elecciones en Argentina y llegarían con mayor descanso, algo que pone en desventaja a la U”, reveló esta jornada de lunes el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports.

En la ANFP no han considerado reprogramar el clásico / © Photosport

🤔 La postura de la ANFP es clara por la programación del Clásico Universitario

Eso sí, pese a esta postura desde U de Chile, en la ANFP no han manifestado de momento la intención de modificar la fecha del clásico entre los azules y U Católica, aunque de acuerdo a las bases del reglamento el equipo del Chuncho corre con cierta ventaja para lograr su propósito y poder liberarse de dicha preocupación para llegar de la mejor forma a la revancha con Lanús en la Sudamericana.

