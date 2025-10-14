U de Chile tiene la próxima semana el desafío más importante de la temporada: inicia su llave ante Lanús por la Copa Sudamericana 2025, torneo en el que puede volver a la final tras 14 años, así como también al fútbol chileno a una definición continental.

Para sobrepasar esta llave será clave la elección de los dos delanteros del equipo: Gustavo Álvarez tiene varias opciones, pero la mayoría de los jugadores de esa posición ha tenido altos y bajos, siendo solo Lucas Assadi el más regular en este segundo semestre.

📊 Las estadísticas de los delanteros de U de Chile de cara a la llave con Lanús en Copa Sudamericana

De todas formas, el mejor atacante de la temporada en U de Chile es Lucas Di Yorio, quien con sus 12 goles y 1 asistencia en 34 partidos ha sido el más efectivo, pese a las lesiones y el nivel oscilante del equipo.

Después viene Lucas Assadi: el joven valor de la U tiene 11 tantos y 6 asistencias en 28 duelos, números con mejor promedio incluso que Di Yorio. Su despegue fue en el segundo semestre siendo ubicado más arriba, luego de sostener una irregularidad en la primera parte del año, en la que incluso hubo duelos en que no fue citado.

En tercer lugar aparece Rodrigo “Tucu” Contreras: sí, leyó bien. Uno de los delanteros más cuestionados de los Azules en el año se las ha arreglado para marcar 9 conquistas y entregar 2 pases-goles en 35 compromisos, aunque actualmente está relegado a la banca, incluso en una segunda línea de cambios.

Más atrás están Leandro Fernández y Nicolás Guerra con 7 y 6 goles, respectivamente, en 32 partidos jugados. Los dos tienen 6 asistencias, en un rendimiento bastante parejo. De todas maneras, en la actualidad es Guerra quien está mejor considerado por el DT Gustavo Álvarez.

Finalmente está Ignacio Vásquez, jugador de 19 años que ofreció soluciones la temporada anterior, pero que en esta ha visto poca acción, debido a lesiones y bajo rendimiento. Tiene 4 duelos oficiales, no tiene anotaciones y solo ha dado una asistencia.

👉 Los delanteros que tiene Gustavo Álvarez en mente para el duelo con Lanús

Si nos guiamos por las recientes decisiones de Gustavo Álvarez y por el rendimiento actual de todos estos jugadores, parece ser que Lucas Assadi y Lucas Di Yorio serán la dupla en ataque para el partido ante Lanús, teniendo como primera alternativa a Nicolás Guerra en caso de que alguno de ellos sufra un imprevisto.

En todo caso, falta más de una semana para el compromiso y como el fútbol es dinámico, todo puede pasar.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Lanús en la Copa Sudamericana?

U de Chile recibe a Lanús el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en un estadio Nacional vacío (castigo tras incidentes contra Independiente en Avellaneda), por el duelo de ida de semifinales de la Copa Sudamericana.

La revancha será el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas de Chile (el duelo se llevará a cabo en Argentina).

Entre medio, U de Chile visitará a U Católica en el Clásico Universitario el domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena.

