La Universidad de Chile realiza movimientos silenciosos que potencian su estrategia de futuro. En plena recta final del torneo y con los hinchas azules ansiosos por las definiciones, el club apostó fuerte: aseguró la permanencia de dos piezas fundamentales para la temporada 2026. La dirigencia, lejos de esperar a fin de año, apuesta al adelantarse en el mercado y estabilizar a su plantel más allá de los vaivenes del campeonato.

Hace poco la U celebraba la compra del pase de Javier Altamirano, pero ahora la noticia la dan Fabián Hormazábal e Israel Poblete. Ambos llegaron a acuerdo para renovar, consolidándose como líderes silenciosos del camarín. La confirmación llegó por voz de Manuel Mayo, gerente deportivo, durante una conversación con TNT Sports. “Estamos contentos con renovar con Fabián, ha demostrado lo que es, lo que ha crecido en el club y la Selección. Es un jugador multifacético con muchas posibilidades y una tremenda persona”, aseguró el directivo.

🔵 Universidad de Chile blinda figuras clave para el 2026

La operación no es casualidad. El área deportiva reconoce que “se trabaja todo el año para anticiparnos al plantel de 2026”. Según Mayo, retener talento propio es vital.

“La renovación de Fabián, de Poblete y la compra del pase de Altamirano son movimientos prioritarios, son pilares fundamentales”. En un año marcado por la irregularidad, la contención en el medio y la polifuncionalidad emergen como virtudes para mirar con optimismo el futuro.

Poblete y Hormazábal celebrando / ©Javier Torres/Photosport.

⚽ ¿Qué pasa con Di Yorio y el resto del plantel?

No todos celebran. Lucas di Yorio, la figura del partido ante Palestino con dos goles, enfrenta otra realidad: su préstamo termina y, salvo sorpresa, dirá adiós al término del torneo.

El argentino cierra así una etapa brillante, quedando a solo un gol de alcanzar al máximo artillero del campeonato. La U, mientras tanto, define sus cartas y mira al 2026 con piezas ya amarradas y otras por resolver.