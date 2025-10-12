Universidad de Chile enfrentará partidos claves en las próximas semanas tanto en el plano local como en el internacional. El primero de ellos es este lunes, cuando reciban a Palestino en un cruce trascendental en la lucha por el Chile 2.

Para ello, los azules llegan con varias bajas, por lo que Gustavo Álvarez tendrá que hacer varios cambios obligados para medirse a los árabes en el Estadio Santa Laura.

A esto se suman algunos futbolistas que llegan entre algodones. Uno de ellos es Javier Altamirano, quien viene de jugar más de 80 minutos en el partido amistoso de Chile ante Perú, y que además, sufrió un golpe en dicho encuentro.

⚽ U de Chile toma una decisión con Javier Altamirano

Si bien el propio volante envió un mensaje tranquilizador asegurando que solo “fue un golpe” lo que provocó su salida del partido de La Roja, de igual forma hubo preocupación en Universidad de Chile.

Por ello, tras pasar por una revisión del cuerpo médico de la U, finalmente se decidió que Javier Altamirano irá a la banca y lo cuidarán pensando en la llave frente a Lanús por la Copa Sudamericana.

🗒️ Formación de U de Chile vs Palestino

De esta forma, según informó Emisora Bullanguera, la U de Chile saltará a la cancha con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia en defensa; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en delantera.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Palestino?

Universidad de Chile y Palestino se verán las caras este lunes 13 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.

