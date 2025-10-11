Chile consiguió un agónico triunfo sobre Perú en su primer amistoso luego del fracaso en las Clasificatorias, donde culminó en el último lugar, sellando la peor campaña de su historia.

En este compromiso, Sebastián Miranda, entrenador interino de La Roja, probó a varios jugadores en su objetivo de encontrar recambio para las próximas campañas del equipo.

Uno de ellos es Javier Altamirano, volante de Universidad de Chile, que disputó casi la totalidad del encuentro ante los incaicos, pero que abandonó el partido producto de un golpe, encendiendo las alarmas en los azules.

😱 Javier Altamirano alertó a la U de Chile

El talentoso mediocampista de la U sufrió un golpe que lo obligó a salir del campo de juego, situación que alertó al cuerpo médico de los estudiantiles, puesto que Altamirano asoma como fijo para las semifinales de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, fue el propio jugador quien salió a calmar las aguas tras el triunfo sobre Perú. “Fue un golpe no más”, dijo el centrocampista a Cooperativa, descartando cualquier lesión de gravedad.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este lunes 13 de octubre cuando reciba a Palestino en el Estadio Santa Laura desde las 16:00.

🔗 Sigue la actualidad de la U de Chile en Al Aire Libre.