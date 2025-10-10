U de Chile va afinando detalles para su partido pendiente ante Palestino de este lunes 13 de octubre en el Campeonato Nacional 2025, duelo que aparece previo a otro de los grandes desafíos que están enfrentando los azules en esta recta final de la temporada, las semifinales de la Copa Sudamericana.

Y es que los azules han estado a lo largo de este 2025 compitiendo directamente en dos frentes a nivel local e internacional. Eso sí, en el campeonato fueron perdiendo terreno hasta cederle el liderato a Coquimbo Unido y actualmente se han ido alejando incluso del podio en la tabla de posiciones, lo que contrasta con su buen presente en la Sudamericana, donde enfrentarán en semis a Lanús, y por lo que el DT Gustavo Álvarez tuvo una contundente explicación.

⚽ Gustavo Álvarez y su tajante evaluación de la exigente temporada azul

Cierto es que sobre todo en esta segunda rueda han surgido críticas de la hinchada de la U por el irregular rendimiento que se ha mostrado a nivel local en comparación a lo hecho en copa. Tal es la baja en el Campeonato Nacional que el elenco estudiantil incluso corre riesgos de quedarse sin un boleto a la próxima Libertadores.

Por ello, es que este viernes en rueda de prensa Gustavo Álvarez alzó la voz al respecto e hizo una llamativa evaluación de lo que ha ocurrido con la U. “Parto por la comparación entre los dos torneos, que no es fácil. ¿Usted revisó los ocho equipos que están en semifinales internacionales y su posición en la tabla? Hay tres equipos que están primeros, que no se pueden comparar por presupuesto y habitualidad en el torneo internacional (Flamengo, Palmeiras e Independiente del Valle)”.

“El primer punto que yo toco es la habitualidad para competir todos los años en torneos internacionales. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que se necesita un plantel más extenso. Estoy muy conforme con mis jugadores, no hablo de cambio de jugadores, sino de más jugadores, como lo dije a mitad de año”, apuntó el estratega azul, remarcando que: “Eso te permite afrontar de forma más equilibrada, con más variantes y mayor cantidad de futbolistas. Primer aspecto a mejorar: tener un plantel más extenso”.

Álvarez fue tajante en su análisis de este segundo semestre/ © Photosport

🧐 Álvarez vuelve a dejar en el aire su futuro en la U

Por otro lado, Gustavo Álvarez volvió a ser consultado por su futuro en U de Chile, sobre todo considerando que se ha hablado las últimas semanas de un presunto quiebre con Azul Azul y de el interés que hay por sus servicios desde el exterior.

“Todos los años dije lo mismo, en todos los clubes que estuve cuando se acerca esta fecha. Cuando llega el fin de año y ya viendo las cosas en perspectiva y no en medio del camino, uno está más lucido para tomar decisiones, lo mejor para la carrera personal y para el club en el que uno está. Mientras tanto uno está centrado en el día a día y no es momento de tomar decisiones”, manifestó al respecto.